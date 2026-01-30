我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市金山區發生一起因鄰居唱歌噪音引發的恐怖衝突！2024年11月晚間一名住在中山路的蕭姓男子，因不滿鄰居深夜引吭高歌，竟在雙方拉扯爭執後，持釘槍朝對方家門連射3發洩憤，導致門板留下釘孔與殘釘。法院審理後，考量蕭男雖坦承犯行但未與被害人達成和解，近日依毀損罪判處其有期徒刑2個月，可易科罰金。根據判決指出，2024年11月間，居住在新北市金山區的蕭姓男子，因不滿鄰居在深夜唱歌，讓蕭男吵到受不了於是上門理論，雙方先是爆發肢體衝突，原以為事件就此落幕，但蕭男實在氣不過，竟於當晚10時許持釘槍報復，朝鄰居家門連射三發，導致鐵門留下釘彈孔並，而釘子甚至還卡在鐵門上。鄰居受驚後立即報警提告，警方後續憑監視器畫面與現場採證的16張照片等確鑿證據，將蕭男移送法辦。檢方偵辦時認為，蕭男同時涉犯恐嚇與毀損罪，並建請法院從重以毀損罪論處。法官審理後指出，蕭男遇事未能理性溝通，反而以釘槍射擊鐵門，但考量蕭男雖已認罪，卻始終未與鄰居達成和解或完成賠償，最終依毀損他人物品罪判處有期徒刑2個月，可易科罰金，並宣告沒收該案發釘槍。