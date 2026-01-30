我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳漢典（左）與Lulu（右） 25日在台北文華東方舉辦婚宴，席開70桌，藝人的紅包金額也成為焦點。（圖／記者林柏年攝影）

▲嘻小瓜無奈說，自己很少參加婚禮，不知道究竟要包多少才算多，更不知道藝人紅包是萬元起跳。（圖／嘻小瓜IG@kuakua_0629）

陳漢典與Lulu 25日在台北文華東方舉辦婚宴，席開70桌，而藝人的紅包數字也成為焦點，嘻小瓜當天包了6600元，怎料卻被網友狠酸金額是「全場最少」，讓他不忍拍影片回應，強調自己事前透過AI查到單人行情約3600元，因此選擇吉利數字6600元。有網友看完影片後表示：「在那邊問AI，表示你跟本沒心啊，只是想去蹭流量吧⋯⋯」對此，嘻小瓜則回覆當天只跟新人合照，回嗆：「我一個藝人都沒拍喔，只跟新人拍照，我要蹭誰啦。」嘻小瓜在影片中表示，出發前有特地問AI文華東方吃喜酒應該要包多少，AI告訴他單人可以包3600元，並依照雙方交情金額往上提高，最後他包出6600元。影片曝光後引來網友熱議，有人質疑：「在那邊問AI，表示你根本沒心啊，只是想去蹭流量吧⋯⋯」嘻小瓜則親自反擊：「我一個藝人都沒拍喔，只跟新人拍照，我要蹭誰啦。」不過也有不少人留言替嘻小瓜抱不平，表示：「他又沒有賺很多，6600還不錯吧」、「真的好無聊，管人家包多少喔」、「6千6已經很多了好嗎，以為大家都很有錢呦，支持你」、「紅包是心意，別管那些酸民」。嘻小瓜無奈說，自己很少參加婚禮，不知道究竟要包多少才算多，更不知道藝人紅包是萬元起跳。事後他也私訊Lulu表達自己的心意，表示如果新人覺得不妥，那他願意再多包一點，「Lu兒，我想要跟你說一聲，因為我真的很少參加婚禮也沒有問人該怎麼包費用，所以昨天發的那個搞笑影片有人說我費用不太適合，如果真的不適合，我願意再包給你們的，我怕被誤會是不懂禮儀，我也不是貪小便宜的人」。