彰化一名廖姓男子遭到一名綽號「阿德」的男子爆打，欲向共同友人石姓男子尋問阿德住處，然因石男不願透露，廖男情緒失控，去（2025）年清晨竟攜帶裝滿汽油的寶特瓶與打火機，闖入石男住處後，先持木棍猛毆對方頭部，再將整瓶汽油朝其頭臉潑灑，隨後走到屋外掏出打火機作勢點火，當場對屋內父子怒吼「要你們父子作伙死！」所幸警方獲報迅速趕抵，及時制止未釀成滅門悲劇。法院審理後，認定廖男行徑已具殺人犯意，依殺人未遂罪判處6年6月徒刑。判決指出，廖男先前與「阿德」發生口角衝突，遭對方毆打成傷，且被辱罵「有病」，心生怨恨，遂前往石男住處追問「阿德」下落欲尋仇。不料石男拒絕透露相關住址，雙方因此發生爭執，廖男憤而離去。去年4月27日上午7時許，廖男預先準備裝滿汽油的寶特瓶與打火機，再度前往石男住處。到場後情緒難以控制，直接踹壞木製房門闖入屋內，隨即持木棍朝石男頭部猛力毆打，導致其上嘴唇腫脹受傷。趁石男意識不清時，廖男拿出預藏的寶特瓶，朝石男頭部及身體潑灑汽油。石男父親見狀驚恐報警求助，廖男發現警方已被通知後，走到屋外手持打火機作勢點火，並對石男父子出言恫嚇「要你們兩個一起死」。警方接獲通報後迅速趕赴現場，當場以現行犯逮捕廖男，並查扣打火機及幾乎傾倒殆盡的汽油寶特瓶，成功阻止可能發生的縱火致死事件。庭訊時，廖男坦承攜帶汽油與打火機上門，並持棍毆打石男，但否認有殺人或放火犯意，辯稱僅是恐嚇對方，汽油是在拉扯過程中不慎潑灑，其辯護人亦主張告訴人傷勢輕微，不構成殺人未遂。不過，法官審酌廖男於偵查中曾供述「我進去時本來想灑汽油跟他同歸於盡」、「我死都不怕了」，認定其當時已有致人於死的犯意，且行為高度危險。雖雙方事後已達成和解並取得告訴人諒解，法院仍依殺人未遂罪判處廖男6年6月徒刑，全案仍可上訴。