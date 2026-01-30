我是廣告 請繼續往下閱讀

▲現場波及3輛臨停車，另游男酒測值為0.09被依公共危險罪嫌移送偵辦。（圖／翻攝畫面）

台北市中山區樂群二路昨（29日）下午2時39分許發生一起車禍事故，一輛50歲的游姓男子疑似因恍神，行駛過程中車輛突失控，撞擊到停放在路邊的3輛小客車，另其中一輛小客車被撞到後輪直接翹起，所幸未釀成人員傷亡。警方獲報到場後，替游男實施酒測，其酒測值為0.09。據了解，當時這名游姓男子在餐廳內飲用些許啤酒，稍作休息後駕駛一輛賓士車上路。怎料，行駛至台北市中山區樂群二路時，因恍神導致車輛失控，車輛往車道右方偏移，未減速直接撞上停放在路邊的小客車。警方獲報到場後，發現現場有3輛車遭受波及。警方依規定替游男實施酒測，酒測值為0.09，，仍被依公共危險罪嫌移送偵辦。對此，中山分局呼籲，酒駕行為不僅危及自己生命，對其他用路人亦造成重大威脅。駕駛交通工具應遵守道路交通安全相關規範，嚴禁酒後駕車行為，請用路人切勿以身試法。