▲的「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，隨機蓋上富、吉、安、旺4款春聯造型白巧克力提拉米蘇蛋糕。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲貓福珊迪聯名開運杯塞，共有5款隨機，背面為富、貴、吉、祥、喵五大吉祥字。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11貓之日共推出8款「mofusand 貓福珊迪」聯名烘焙及甜點商品，萌萌貓耳造型的「舒芙蕾布丁」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11「草莓派」使用進口草莓熬煮草莓醬，搭配法國草莓果泥製成法式棉花糖雙餡。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲貓貓「舞龍舞獅」及「賀歲春聯」兩大主題1月30日於光忠門市登場。（圖／記者鍾怡婷攝）

陳耀訓．紅土蛋黃酥」！春節限時登場

陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」。選定交通樞紐型店舖，包括「台鐵南店」、「 台鐵北店」、「高鐵一店」、「北車捷運店」及「台北101店」 共 5家店舖於活動期間每日販售；「台中新高鐵店」、「 板橋車站店」與「工業三店」 3間店舖則採限定日期快閃供應， 實際販售資訊以店舖現場公告為準。



「 陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」採每日限量供應模式， 打破過往預購秒殺的購買門檻，返鄉途中就能購買，每盒售價900元（8入）。蛋黃酥嚴選丹麥LURPAK奶油、 日本熊本麵粉，搭配醃漬22天的紅土鹹蛋黃與減醣豆沙， 外皮酥脆、豆沙綿密不膩，蛋黃濕潤無腥， 開盒即散發濃郁奶油香氣，完整展現職人級烘焙工藝。



▲全家自2月2日起至2月14日於指定門市開賣「陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」。（圖／記者葉盛耀攝）



貓奴們注意了！7-11春節迎接招財貓，找來「mofusand貓福珊迪」跨界合作，推出最萌手搖茶飲「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」，2月4日起只要購買提拉米蘇風味奶茶，就可獲得聯名杯塞，共有隨機5款富、貴、吉、祥、喵五大吉祥字（僅限7萬個）。且2月20日起購買指定商品，7-11與人氣IP「mofusand 貓福珊迪」合作，自2月4日起開賣限量16萬杯的「喵財進寶提拉米蘇風味奶茶」（每杯售價88元），以小葉紅茶為基底的濃醇奶茶，隨機蓋上富、吉、安、旺4款春聯造型白巧克力提拉米蘇蛋糕，前7萬名購買的可免費獲得一個聯名開運杯塞，共有5款隨機送富、貴、吉、祥、喵五大吉祥字。且「CITY TEA現萃茶」與「!+? CAFE RESERVE + TEA 不可思議茶BAR」雙茶金也換上超萌新衣，共有5款貓福珊迪聯名開運杯，每款杯身設計都有專屬的馬年諧音梗吉祥話，結合貓福珊迪新年限定造型插畫，包含舞龍舞獅「馬上攏賀」款、小雞造型「馬上大吉」款、捧著肚子「馬上爆富」款、鳳梨造型「馬上旺來」款、吃湯圓 「馬上如意」款，搭配3款聯名招財杯套更療癒。7-11與「mofusand貓福珊迪」合作超過10款貓咪聯名商品，像是貓咪形狀的「糖片土司」、捲捲彷彿貓咪尾巴造型的「虎皮蛋糕捲」、有著萌萌貓耳造型的「舒芙蕾布丁」；還有草莓貓、愛心貓、甜甜圈貓等迷人貓貓們跳上「草莓果泥麵包」、「草莓派」、「巧克力蛋糕土司」、「杯子蛋糕」、「日式厚切年輪」。且2月20至22日購買指定茶飲、甜點、寵物食品結帳收銀機還會驚喜發出「喵~」叫聲，帶來萌萌的開運祝福。7-11也在2月22日貓之日前夕，推出春節期間限定的大型貓福珊迪主題店，以貓貓「舞龍舞獅」及「賀歲春聯」兩大主題1月30日於光忠門市登場，入口處的大型貓福舞龍舞獅象徵新年喜氣洋洋，櫃檯區螢幕上方還藏有貓咪玩偶讓消費者來尋寶，歡迎貓迷們前往拍照打卡。全家自2月2日起至2月14日於指定門市開賣「