▲陳亭妃強調，不只台南進行初選，因此要相信黨中央。（圖／記者嚴俊強攝，2026.01.30）

民進黨台南市長初選的「妃憲大戰」雖已塵埃落定，但黨內整合仍是外界關注的焦點。對於目前整合是否碰壁？民進黨台南市長參選人陳亭妃接受《NOWNEWS》專訪時展現自信，強調她不覺得整合困難，民進黨絕對是團結的；對於初選後被質疑民調一事，陳亭妃強調，不只台南進行初選，因此要相信黨中央，「我不會計較這些，我覺得這是一個過程」。民進黨台南市長初選落幕，陳亭妃日前拒簽23名「挺憲派」台南市議員連署的「2026民進黨勝選共同聲明」，加上中執委黃守達質疑國民黨介入民調，引發黨內整合疑慮。對於黨內整合是否碰壁，陳亭妃接受《NOWNEWS》專訪時直言，不會有此問題，她以8年前的初選經驗為例，認為剛結束初選時，難免需要一段「緩和期」。陳亭妃透露，她在日前親自打給所有民進黨的議員，拜託大家一起努力，「需要我的就盡量交代」；她感性說，人與人之間的一通電話騙不了人，她很了解大家的想法，她不會覺得有整合困難，而「團結」正是民進黨最優良的傳統。「8年前也是如此，我與偉哲選後，也都是一起站台！本來挺我的議員，也是跟他合照、在一起！」陳亭妃提到，議員跟市長要一起選的，「這沒有問題！或許他們也要發表一下他們的想法」。針對民調被質疑，陳亭妃表現得大度且坦然，強調要「相信黨中央」，這次不只有台南，還包含嘉義、高雄，「當你在講一句話時，還是要小心，但我不會計較這些，我覺得這是一個過程」，可是人民在心裡就會不同的解讀。至於是否認為「挺憲派」輸不起，陳亭妃直呼，不會，她一直說初選難免、這是一個過程，「我自己初選過，知道這是一個過程」。陳亭妃進一步指出，台南市是賴總統的故鄉，是賴非常重要的本命區，大家要團結一致，台南2026一定要贏，議員更要全壘打。陳亭妃感性說，2026的勝利是為了替2028年總統賴清德連任打下最紮實的底氣，她喊話說「不只陳亭妃要贏，要把過去沒有支持賴清德的、去說服他支持賴清德！我們要的是2028賴清德競選連任時，在台南的票數，贏過2024賴清德自己的得票率，你要跟自己比賽，你不用跟別人比賽」。