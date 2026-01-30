我是廣告 請繼續往下閱讀

▲郭富城大女兒Chantelle（左圖）和二女兒Charlotte跳BABYMONSTER的歌曲〈PSYCHO〉。（圖／方媛抖音）

▲郭富城（左二）和方媛（右二）去年再添三女，天王等於入住女生宿舍。（圖／方媛Moka微博）

60歲香港天王郭富城2017年迎娶小22歲模特兒方媛，去年10月迎來第3個女兒誕生，他受訪曾經說兩個女兒喜歡唱唱跳跳，遺傳老爸的舞棍基因，28日方媛分享愛女跳韓國女團BABYMONSTER舞蹈的短片，網友看完直說：「不愧是舞王的女兒！」方媛在抖音分享8歲大女兒Chantelle和6歲二女兒Charlotte跳BABYMONSTER夯曲〈PSYCHO〉的影片，只見穿著粉紅色連帽外套、百褶裙的Chantelle，精準做出甩頭、扭臀等動作，年紀小小的她，節奏和韻律感相當好，跳起舞來有模有樣，而Charlotte則穿迷彩服熱舞，舞蹈細胞同樣發達。跳舞短片曝光後，網友紛紛誇讚：「舞感很好耶」、「小方媛挺漂亮」、「這基因繼承的不要太好」、「天賦在身上、顏值在臉上」、「門面擔當了」、「這舞蹈基因不用多說了」、「有她爸爸強大的舞蹈基因」、「對小朋友來說挺厲害的了！」郭富城先前出席活動受訪，笑著透露大女兒和二女兒愛上唱歌跳舞，尤其迷上BABYMONSTER，「慘啦！以後不知道會不會變成女團，這可真是件大事了！」被問及是否支持進演藝圈，他開心地說孩子若有想法當然支持，還爆料家中特別訂了兩面鏡子，讓女兒們練習跳舞，甚至請來專業舞蹈老師到家中指導，自己偶爾也會針對女兒的舞蹈細節給予建議。