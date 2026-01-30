我是廣告 請繼續往下閱讀

連接台中與彰化重要交通動脈的「大肚和美橋新建工程」傳出新進展！台中市政府建設局表示，目前整體工程進度已達85%，預計於2月6日起啟動第二階段交通管制，屆時將封閉台61乙東行線（往和美方向）及濱海路部分路段。市府提醒用路人提前規劃路線，配合現場導引減速慢行。建設局長陳大田表示，為完善彰化和美端橋梁引道施工，工程採三階段交通維持。第一階段預計於2月5日完工，緊接著第二階段交通管制將自2月6日起實施至6月30日止。管制期間，台61乙東行線（往和美方向）將全面封閉，車流將引導改道至西行線，屆時原雙車道將調整為「雙向各一車道通行」。此外，濱海路（國道三號橋下路段）亦同步封閉，有行駛需求之車輛可改走工程新設之引道通行，或參考市府提供的替代路線圖，避開易壅塞路段。總工程經費近32億元、全長約1,440公尺的「大肚和美橋」，是台中市長盧秀燕任內重點推動的跨區建設。陳大田指出，該橋規劃雙向4車道及機車專用道，並貼心設置人行、自行車共用道。目前工程進度穩定，已突破八成五。待正式完工通車後，大肚與和美兩地的交通動線，將從過去需繞行10公里、耗時30分鐘以上，大幅縮短至僅需2分鐘車程。不僅串聯國道3號周邊路網，更能有效帶動中彰生活圈的整體發展與運輸效能。建設局強調，施工期間會持續落實「安全、品質、效率」原則，並在現場加強設置改道警示牌面，派駐人員協助引導。市府呼籲民眾隨時注意交通圖卡與現場告示，遵循標誌標線通行，以維護行車安全；因施工造成之不便，也請市民朋友多加體諒。