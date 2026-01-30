我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（30）日再度拉回，開盤上漲19.25點、來到32555.52點，但也只是曇花一現，隨後跳水翻黑，盤中最低一度來到32004.96點，失守10日線，終場下跌472.52點或1.45點，收在32063.75點，10日線失而復得，但未能站回5日線，成交量為9071.11億元。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.25點、來到305.23點，終場下跌4.7點或1.54%，收在300.78點，同樣失守5日線，10日線失而復得，成交量為1830.5億元。權值股全數走低，權王台積電開盤即失守1800元，最後一盤爆出14289張賣單，終場收在最低價1775元，下跌30元或1.66%，失守5日線；鴻海終場下跌3.5元或1.56%，收在220.5元，日K連4黑；台達電終場下跌35元或2.79%，收在1220元。連帶半導體相關股也同步走弱，聯電、印能科技、弘塑下跌逾8%，金麗科下跌逾6%，威盛、世芯-KY、頎邦、日月光投控下跌逾4%，力旺、華泰、長科*、典範、宜特、M31、閎康、辛耘、精材、台星科、晶心科、菱生下跌逾3%。設備股也同步走弱，陽程逼近跌停板，印能科技、弘塑下跌逾8%，惠特、志聖、聖暉*下跌逾7%，廣運、亞翔下跌逾6%，蔚華科、和椿、中砂、美達科技、易發下跌逾5%。矽光子概念股持續拉回，聯光通下跌逾7%，蔚華科、華星光、眾達-KY下跌逾5%，智邦、穩懋、日月光投控、前鼎下跌逾4%，上詮、波若威、立碁、台星科、旺矽、聯鈞下跌逾3%。昨日逆勢走高的鋼鐵族群，今日則是同步走低，第一銅下跌逾8%，世紀鋼下跌逾4%，榮剛、強新、世豐、大成鋼、東和鋼鐵下跌逾2%；但也是有零星走高的個股，中鴻上漲逾5%，海光上漲逾4%，新鋼上漲逾3%，有益上漲逾2%。此外，資金也持續挹注PCB概念股，指標股欣興、景碩、臻鼎-KY攻上漲停板，寶得利上漲逾4%，南電上漲逾3%，燿華、楠梓電、嘉聯益、敬鵬上漲逾2%。