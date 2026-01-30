我是廣告 請繼續往下閱讀

男子梁育誌2020年涉殺害長榮大學馬來西亞籍女大生案，一審到更一審均判處死刑，經最高法院再度撤銷發回，台灣高等法院高雄分院更二審29日上午宣判，撤銷原本死刑判決，依梁男非預謀殺人、未達「情節最重大之罪」、有教化可能性等改判無期徒刑。國民黨立委洪孟楷感嘆，「可教化」已成為死刑犯的免死金牌。洪孟楷強調，梁育誌做案過程極其惡劣，但歷經5年多卻遲未獲終審裁決，如今竟能免於死刑，讓家屬悲痛與社會憤怒無法得到安慰。他表示，判決再次堅定他推動《刑法》修正的立場，認為對性侵、虐童及重大詐騙等案件，應引入更具實質威懾力的處罰方式，例如參考新加坡等國的鞭刑制度，以讓加害者真切體會對被害者造成的無法抹滅的傷害，從而降低再犯風險。洪孟楷說，司法的核心價值在於維護公平正義，當被害者永遠失去生命，加害者卻仍被強調「可教化」，這種極度不對稱的情況並非人權的體現，而是虛偽矯情，若國際社會認為台灣對殺人案件的處理缺乏相應懲罰，只會削弱外界對台灣法治與公平正義的信心。