我是廣告 請繼續往下閱讀

這周加油時間要快！伊朗與美國間局勢緊繃，據油價平穩機制，汽油預估調漲0.2元至0.4元，柴油調漲0.4元至0.6元。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元至27.5元、95無鉛汽油每公升28.8元至29.0元、98無鉛汽油每公升30.8元至31.0元、超級柴油每公升26.1元至26.3元。累算至1月29日之7D3B週均價為66.00美元，較上週（63.83美元）上漲2.17美元。本週新台幣兌美元匯率為31.406元，較上週（31.603元）升值0.197元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.6，柴油調漲0.5元。實際調整金額請於週日中午12時，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。