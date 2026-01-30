我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台北國際電玩展29日隆重開幕！除了各大遊戲廠牌進駐，Red Bull作為玩家最強後盾，特別於攤位（編號L1131）打造「3對3真人手足球」競技場，邀集頂尖電競選手跨界對戰。上屆杭州亞運《快打旋風5》銅牌得主「石油王」林立偉，昨日聯手電競隊閃電狼（Flash Wolves）現身大秀腳下功夫，為即將到來的亞運選拔賽與春季賽預熱。石油王今日暫時放下格鬥搖桿，化身真人手足球守門員，與閃電狼選手展開激烈的3對3橫移攻防，雙方最終以3:3戰平。石油王笑稱：「這完全是手遊範圍外的全新挑戰，玩起來會累但很新鮮！」本屆亞運將《快打旋風》、《格鬥天王》與《鐵拳》整合為武術競技團體賽，金銀銅牌僅各1面，競爭更趨白熱化。面對本周六（1月31日）即將登場的名古屋亞運國手選拔賽，石油王展現大將之風，隨《快打旋風6》推出，台灣玩家成長至少3倍。石油王直言：「環境變強也會帶動我進步，這是好事。」選拔賽將對上徒弟Ugang（陳又綱）與Hope（林俊希）。石油王自信表示，期待新生代成長，若後輩能能贏自己會很開心，但話鋒一轉也自信地說，目前自己應該還是更有自信能取勝。電競名門閃電狼今日在真人手足球賽場上展現驚人默契，進球得分時全隊直呼爽快。談及即將開打的《Garena傳說對決》GCS 2026春季賽，閃電狼透露團隊目前練習狀態極佳、氣勢如虹。本賽季閃電狼目標明確，不僅要挑戰四連霸，更期待能一舉達成「大滿貫」的新紀錄。對於喜愛閃電狼的粉絲而言，2026年將是見證戰隊再創巔峰的關鍵一年。為應援2026世足年，Red Bull攤位將於1/30至2/1舉辦為期三天的「天梯挑戰賽」，每日獲勝隊伍可獲得限量足球。歡迎逛展玩家前往補充能量，感受電競選手跨界競技的熱血氛圍。