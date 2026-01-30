我是廣告 請繼續往下閱讀

中國重慶市第五中級人民法院於2026年1月30日一審公開宣判「徐老發犯罪集團」案件，判決結果引發高度關注。主嫌徐發啟（又名徐老發）被判處死刑、緩期二年執行，多名核心成員分別被判無期徒刑及14年至25年不等有期徒刑，並併科沒收財產、罰金等附加刑，為近年跨境電詐重案畫下重要句點。法院查明，2019年以來，徐發啟利用其在緬甸果敢地區的影響力，與電信詐騙集團勾結，陸續修建、租用多處詐騙園區，對中國公民實施大規模電信網路詐騙，涉案金額高達人民幣11億餘元，並伴隨非法拘禁、暴力傷害等嚴重犯罪行為。判決指出，該犯罪集團不僅以詐騙為核心牟利，還涉及走私、販賣毒品等多項罪名，形成「武裝保護＋詐騙園區」的黑色鏈條。集團成員對不服從管理或無法完成業績的人員施以暴力，造成至少一人死亡、一人輕傷，社會危害性極大。相較於外界熟知的緬北「四大家族」，徐老發犯罪集團規模雖較小，但擴張速度快、手段兇殘，早已引起中國執法部門警覺。2023年9月，公安部部署重慶警方成立專案組偵辦，同年12月依法對徐老發公開懸賞通緝。在中緬執法安全合作機制下，2024年1月，緬甸警方將徐老發抓獲並移交中方。隨後，重慶公安機關動員300餘名警力，跨18個省市展開取證，逐步還原詐騙園區運作模式與犯罪網絡，為案件審理奠定關鍵證據基礎。隨著一審宣判落槌，這起橫跨國境、多罪並發的電詐大案正式進入司法深水區。官方強調，將持續對跨境電信詐騙與暴力犯罪保持高壓打擊態勢，也向社會釋出明確訊號——無論藏身何處、背景多深，最終都將被追責到位、依法嚴懲。