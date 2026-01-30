我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許瑋甯參加林心如的生日趴。（圖／翻攝自IG@anno8o7）

許瑋甯和邱澤結婚後生下兒子，產後力拚復出，而她姣好的身材依舊沒變，日前出席好友林心如的慶生派對，只見她穿著襯衫，但釦子只扣最上面兩顆，小蠻腰全露出，讓粉絲直呼實在太辣。許瑋甯在IG分享參加好友許瑋甯生日派對的照片，林心如將場景打造成《華燈初上》的酒店風格，許瑋甯也笑說，「終於來沾『光』了。」暗指劇中的酒店名稱「光」，好友謝佳見PO出的照片中，許瑋甯穿著紅白色條紋襯衫，但只扣了前2顆釦子，展現火辣身材。許瑋甯和林心如2014年合作電視劇《16個夏天》結緣，戲裡兩人的情感交織糾葛，戲外卻一拍即合。許瑋甯曾感性表示，這部戲不僅讓她奪下人生首座金鐘獎最佳女配角，更讓她收穫了林心如這位「知心大姐姐」。2016年林心如與霍建華在峇里島大婚，許瑋甯不僅推掉所有工作擔任唯一的伴娘，更在婚禮現場忙前忙後，展現超鐵交情。到了2026 年，許瑋甯在《不夠善良的我們》後演藝事業再攀高峰，而林心如則在幕後製作領域持續發光，儘管兩人工作滿檔，仍時常被拍到私下聚會、共度生日。