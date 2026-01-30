我是廣告 請繼續往下閱讀

不是第一次爆料！去年曾爆「柯志恩家人擁綠卡」

國民黨立委柯志恩日前獲黨內提名，將代表藍營參選高雄市長，但近日在社群平台Threads上，有女網友貼出和初戀男友的合照，並配文表示，「前任媽媽個性與政治立場太可怕」、「許願他媽今年市長選舉落選」，被揪出指的正是國民黨高雄市長參選人柯志恩，引發熱議。日前有網友在Threads上發起「與前任的合照，反正我知道會留言的都是狠人」大賽，留言區出現一名女網友，貼出合照並配文表示，「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕（個性＋政治立場），以及當年他是個聽媽媽話的媽寶。我現在很好，祝福初戀幸福以及許願他媽今年市長選舉落選。」該留言引起巨大迴響，網友們從線索推理，並翻出她過往的爆料片段，發現發文的女網友，是柯志恩兒子的前女友，文章中的「前任媽媽」，正是柯志恩；對此，柯志恩簡短回應，年輕人交往時記得在一起的美好，分開後就彼此祝福、各自安好。該名女網友並非第一次爆料，去年也曾指出，柯志恩子女有美國公民身分，並說「他們小孩都是18歲前依親爸爸，拿到美國公民身分的」，柯志恩當時回應從政以來沒有隱瞞家人在美國有合法身分及工作，自己一切依法申報。