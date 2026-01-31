我是廣告 請繼續往下閱讀

行銷公司自爆「代操」爭議，引爆粉絲退追潮

▲有行銷公司出面透露，自己公司幫嘉南羊乳代操Threads，引爆許多粉絲不滿，認為互動都是假行銷。（圖／Threads）

羊編深夜「神海巡」，一字一句挽回品牌形象

總公司正式發聲：羊編是公司同仁！

▲嘉南羊乳小編一路海巡到半夜兩點，相關討論貼文一則一則回覆並致歉，讓不少網友大讚有誠意、一夜救回公司形象。（圖／Threads）

老品牌的重生！靠Threads重溫兒時回憶

▲嘉南羊乳成功解決代操風波，羊編本人透露「已成功升級頂級牧草方案」，似乎暗示待遇提升，獲得大批粉絲祝賀。（圖／Threads@rnn9063t）

台灣40年老牌羊乳龍頭嘉南羊乳，自去年起在社群平台Threads上憑藉「羊編」幽默風趣、親力親為的發文風格再度走紅，吸引了大批年輕粉絲關注，成功活絡了羊奶市場。然而，這份建立在「真實互動」上的信任感，近期卻因一家合作行銷公司的發文，差點毀於一旦。事件起因於一家行銷公司在Threads上發文，自稱協助嘉南羊乳「代操」社群，並將其視為老品牌轉型的成功案例。這篇貼文隨即引發輿論嘩然，原本喜愛「羊編」幽默個性的粉絲感到被背叛，認為過往溫暖的互動僅是冰冷的行銷操作，紛紛表示心碎並揚言退追蹤。面對公關危機，嘉南羊乳小編「羊編」展現了教科書等級的處理方式。「羊編」在29日晚間發出長文道歉，強調：「Threads上的每一次留言、每一句話，都是我羊編本人拿手機，一個字一個字打出來的」。羊編進一步解釋，行銷公司確實有參與，但僅負責圖像與視覺風格建議，至於半夜、清晨出現的海巡回覆，全是他一人在家親自執行的成果，絕非程式排程或委外代操。最令眾人感動的是，羊編當晚一路「海巡」各大相關討論串，誠懇回覆至凌晨2點。網友發現他的每一則致歉回覆版本都不盡相同，展現了極高的誠意，成功在短短一夜之間扭轉形象，吸引超過3萬名網友按讚力挺。隨後，嘉南羊乳總公司也正式發出聲明，力挺自家員工，明確表示「羊小編確實是公司同仁」。聲明中強調，嘉南羊乳是一個溫暖的大家庭，會持續優化溝通管道，並不讓外部「有心人士」的操作冷卻了品牌與消費者的熱情。嘉南羊乳成立40年，擁有超過108位社員與4萬多頭乳羊，每日供應20幾萬瓶新鮮羊乳。雖然隨著飲食習慣改變，訂購量不如以往，但透過Threads的經營，不少人重新找回兒時的回憶。事件最後，羊編在留言區幽默透露，自己已成功「升級頂級牧草方案」，暗示待遇有所提升。這場風波不僅沒有重傷品牌，反而讓大眾看見了40年老品牌在數位轉型中，最難能可貴的資產，那份不被「代操」的真實溫度。