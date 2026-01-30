我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德在75樓高對鏡頭做出驚恐的鬼臉。（圖／網友a600tw授權提供）

▲霍諾德（左）盼望他的攀登能夠啟發眾人，追求挑戰自己的勇氣，右為霍諾德的妻子桑妮。（圖／美聯社）

美國「極限攀岩王者」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前以沒有任何防護網、徒手的方式攀上台北101塔尖，觸摸最高處的避雷針，全程歷時91分鐘30秒，寫下人類歷史新頁。有網友當天錄下霍諾德爬至75樓的畫面，調皮的攀岩之神在高空中對攝影鏡頭做鬼臉，神情之輕鬆讓人嘖嘖稱奇。一名在台北101上班的網友，25日側錄霍諾德攀爬101的過程，曝光的小花絮，當霍諾德爬到75樓處的建築物外緣時，只見他抬頭正對著攝影機，下一秒做出張開嘴、瞪大眼睛的面部表情，假裝一副驚恐的模樣，讓人會心一笑。記錄這幕有趣畫面的網友說：「看來（霍諾德）真的很Chill!」其他網友則大呼：「他還能開玩笑，我們都嚇到快往生了」、「光看到這個影片我感覺都腳底發抖，他真的好厲害啊」、「很皮欸！大家全程都在替他捏手」、「代表真的對他來說滿輕鬆的」、「只有Alex能超越Alex」、「在全世界矚目的高空還能搞笑，真的是天賦異稟」、「甚至還往後仰了一下，瘋掉！」日前，霍諾德在結束挑戰後出席全球記者會，主持人問他：「你已經40歲了，結婚有孩子，現在成家、生子之後心情和決策會有改變嗎？」對此，霍諾德答覆：「的確花很多時間跟家人共處，對未來的目標和活動更加精挑細選，不過不影響我對攀岩的熱情，但執行時會更加謹慎，所以對我來說心情上會更加謹慎！」此外，主持人問霍諾德挑戰完台北101後，下一步的計劃是什麼，霍諾德笑說，應該會花很多時間在飛機上休息，以及飛回家享受家庭時光，還有維持訓練、保持訓練，並不會刻意追求更大或更瘋狂的目標，會讓合適的計畫在對的時間發生。霍諾德最後也在座談會中跟大家分享：「我希望大家看到今天的攀登以後，能得到追求自己挑戰的勇氣，我並不是要大家去學徒手攀登，而是提醒大家，生命有限，應該用最有意義的方式去利用時間，如果你努力嘗試，你就能完成困難的事。」