一名擁有政大雙學士學位的25歲溫姓替代役，25日凌晨搭多元計程車Bolt，遭林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃不幸身亡。交通部表示，現行叫車平台皆由計程車車隊業者，開發或與車隊業者合作營運，車隊應負相關管理責任；如違法最重可以廢止其營業執照。25歲溫姓替代役男酒後搭乘多元計程車返家，路途中與司機發生爭執，遭司機丟包在台64線快速道路上，隨後遭遭後方4台車輾過慘死。據了解，當事司機因案件進入司法調查，已被暫時停權。Bolt聲明表示，仍處於司法調查階段，現階段不便就相關細節進一步對外說明。依「計程車客運服務業申請核准經營辦法」規定，其提送各公路主管機關的營業計畫書須包含派遣系統、營業方式、建立服務品牌計畫等，並有維持服務品質、提供專業訓練、解決消費爭議之責。依「汽車運輸業管理規則」對多元化計程車經營業者的規定，經營業者提送營業計畫書，包含駕駛人及車輛服務品質的自主管理機制與退場機制、旅客運送契約、乘客申訴及消費爭議處理機制(。交通部表示，各公路主管機關得依前述相關法規及核定業者營業計畫書內容對車隊業者（含所採用平臺系統）進行營運監督管理；同時會定期對計程車車隊業者辦理評鑑。現行主管機關，在直轄市為地方政府，非直轄市為交通部公路局，有關各叫車平臺車輛衍生的消費爭議，視其合作車隊，皆可由所督管的公路主管機關監督管理。交通部指出，違反「計程車客運服務業申請核准經營辦法」規定則可依公路法第77條第3項，處新臺幣3萬元以上9萬元以下罰鍰，公路主管機關得依其情節，予以糾正並限期改善、限期停止其繼續受委託6個月至1年或廢止其營業執照。