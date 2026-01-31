我是廣告 請繼續往下閱讀

高調曬客戶，行銷人：這是乙方死罪

▲有行銷公司出面透露，自己公司幫嘉南羊乳代操Threads，引爆許多粉絲不滿，認為互動都是假行銷。（圖／Threads）

圖像設計vs.社群互動：誰才是品牌靈魂？

公關災難後的省思：真實性不可取代

▲嘉南羊乳在Threads幽默風趣的發文風格，吸引不少粉絲與新訂戶。（圖／Threads@嘉南羊乳）

近日，嘉南羊乳在Threads上的「代操爭議」引發熱議。原本是一段老品牌轉型的佳話，卻因合作行銷公司高調發文宣稱「幫嘉南羊乳操作行銷」而翻車，最終導致該行銷公司關閉所有社群帳號，更被業內人士批評為「踩到業界大忌」。這起事件在行銷界引發廣泛討論。曾任職公關公司的行銷人王緒緒指出，不論是甲方還是乙方，除非事先取得客戶同意或交情極深，否則一般不會以「個人」名義在網路上公開手上的客戶名稱。她直言：「私下同行朋友們聊什麼都可以，在網路上發表真的不妥，主要是客戶沒同意啊，乙方死罪」。根據嘉南羊乳小編的回應，該行銷公司的角色主要在於視覺與IP設計建議，協助將品牌Logo轉化為更有表情、動作的生動形象。然而，行銷公司在宣傳時使用的「代操」一詞，卻模糊了邊界，讓受眾誤以為連那些充滿溫度的海巡與對話都是外包成果。許多行銷圈網友表示：「正常的行銷公司不會講合作內容，真的很沒職業道德」、「對於會高調談論客戶案例的同業感到奇怪」。這種行為不僅可能違反商業合約，更直接摧毀了品牌與粉絲之間最重要的信任感。嘉南羊乳小編強調，Threads的互動必須由單一窗口執行，否則語氣與幽默感會亂掉。這也揭示了現代社群行銷的關鍵，圖像可以委外設計，但品牌的「靈魂」與「溫度」必須親力親為。最終，行銷公司因不堪輿論炎上而關閉Threads與臉書帳號，這起事件為所有行銷從業者敲響警鐘，當行銷公司把客戶的成功當作個人炫耀的籌碼，卻忽略了品牌經營中最核心的「人情味」時，翻車恐怕只是早晚的事。