▲裴奈拏曾演出影集《弱美男英雄 Class 2》。（圖／IG@narajangvvv）

韓國演藝圈再傳喜訊！曾演出《D.P：逃兵追緝令2》的演員裴奈拏（배나라），被爆出和小一歲的音樂劇演員韓在雅（한재아）熱戀中，消息曝光後，裴奈拏經紀公司YY Entertainment火速回應，證實兩人「正在好好地交往中」。據了解，裴奈拏與韓在雅透過音樂劇《Grease（火爆浪子）》結緣，還曾共同參與《喬遷派對音樂會》、《拉帕奇尼的花園》等演出，在多次合作與排練過程中培養出深厚情誼，從同事關係逐漸升溫為戀人。消息曝光後，裴奈拏經紀公司也回應交往消息，「正在好好地交往中。」裴奈拏出生於1991年，2013年以音樂劇《Promise》出道，累積多年舞台經驗後成功跨足影視圈，2023年在Netflix《D.P：逃兵追緝令2》中飾演「張誠旻」一角打開知名度，近年接連出演《惡人傳記》、《弱美男英雄 Class 2》、《操控遊戲》等作品，近期更登上綜藝《我獨自生活》展現私下樣貌。小男方1歲的韓在雅則出生於1992年，從小就展現過人的歌唱天賦，2017年以音樂劇《哈姆雷特》出道，代表作包括《Maybe Happy Ending》、《西城故事》，並於2024到2025年出演韓國版《長靴妖姬（Kinky Boots）》女主角「Lauren」，穩定唱功與舞台魅力備受肯定。