花蓮38天沒震不尋常！專家：正打破安靜紀錄

▲根據 2011-2025 統計，台南地震頻率已正式超越宜蘭；此外，花蓮因連續 38 天「異常安靜」被標註兩顆星示警。（圖／郭鎧紋提供）

台南地震頻率超車宜蘭 躍居全台第3強

高雄地震趨勢看漲 專家妙喻地震有叛逆期

▲前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋，長期追蹤台灣地殼能量釋放規律，並針對最新地震趨勢提出警示。（圖／郭鎧紋提供）

「台灣地震排名」出現驚人洗牌！地震專家郭鎧紋根據最新有感地震統計發現，傳統熱點宜蘭排名跌至第四，竟被台南強勢超越。這場數據反轉不僅反映出嘉南平原近期活動轉強，更有另一南部城市趨勢看漲；此外，花蓮正打破一項「異常紀錄」，引起專家高度關注。在統計中，然而，截至今（30）日，郭鎧紋分析指出，他認為地震具有「叛逆」特質，一旦創下某種紀錄後就準備打破它。這份統計圖表中，，反而更值得觀測者留意。報導中最受矚目的變化，是台南地震頻率的驚人提升。數據顯示，。郭鎧紋指出，這打破了過去「東部地震多、西部較平靜」的刻板印象，主要是受到去年台南地區密集地震活動帶動。這場「排名洗牌」顯示，震度分布正往南方偏移。除了前三名的變動，高雄地震趨勢也呈現增加跡象。郭鎧紋指出，。他以量子物理的「觀測者效應」妙喻，認為地震如同微小粒子，不觀測時會隨機波動，觀測它時反而會顯得「守規矩」。最後，他強調，統計是為了找出地殼釋放能量的規律，尤其是規模 4 以上的能量累積，民眾應透過這套預警思維，提前做好防震儲備。