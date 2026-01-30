我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱志豪2025年12月初才因為另一件吸金案遭起訴求刑18年，移審交保不到2個月又被拘提。（圖／翻攝畫面）

絕對能源集團負責人邱志豪以「DEFI」虛擬幣借貸媒合平台的名義招攬投資，標榜年息最高可達84%，騙倒近千人上當，他涉嫌在3年內吸金50多億元，遭到檢警調偵辦；邱志豪上個月初才因為涉及另一件吸金案遭起訴求刑18年，移審法院後獲准交保僅58天又被拘提，今天下午他移送複訊時戴帽子、口罩，一下偵防車就舉起衣物遮臉，並未回答媒體的問題。台北地檢署昨天（29日）指揮調查局台北市調查處、台北市警局大安分局兵分9路出擊，邱志豪因拒絕夜間訊問，在搜索隔天才複訊，同案8名被告包括邱志豪的秘書、「DEFI」黃姓營運長、吳姓業務總監、黃姓工程師以及4名業務，昨晚陸續由檢察官偵訊後均向法院聲請羈押禁見。絕對能源集團以發行特別股的手法向316名投資人詐欺2.7億元，去年（2025）12月4日台北地檢署偵結起訴17名被告，對集團負責人邱志豪求處18年有期徒刑，他移審交保不滿2個月又遭法辦。專案小組掌握，絕對能源同一時期「左手賣股、右手賣幣」同步吸金，鎖定虛擬資產作為詐騙標的，發行EGT幣、TBT幣，並開發一款名為「DEFI借貸平臺」的APP應用程式，標榜可協助開發「借貸智能合約」，投資者透過平台撮合放款，可賺年息36％至84％。絕對能源在2022年到2025年多次舉辦說明會，招攬近千人投資，非法吸金破50億元，全案涉及刑法的加重詐欺罪及違反銀行法。