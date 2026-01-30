我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳男於去（2025年）5月間指使外籍逃逸移工，將廢棄物棄置廢棄軍事營區內。（圖／翻攝畫面）

一名於桃園陸軍特種作戰指揮部的士官26歲陳姓男子，於退役後作惡多端，不僅和同袍一起把表弟騙到泰緬邊境詐欺園區，導致表弟在該園區遭到凌虐外。甚至還欺騙其家屬，謊稱若能清償表弟之債務可立即安排其返國，以此騙取高達165萬元。警方成立專案小組深入追查，另發現陳男於桃園成立一間廢棄物清理公司，指使4名外籍員工將廢棄物品棄置在廢棄軍營內。據了解，這名26歲的陳姓男子先前於桃園陸軍特種作戰指揮部的士官，於退役後去（2025年）6月間勾結境外不明共犯，向自己的表弟聲稱泰國有收款工作，可輕鬆賺錢。夥同軍中同袍初姓、吳姓在一旁一搭一唱，導致表弟誤信隻身前往泰國。怎料，一到泰國後竟遭到不明共犯駕車將其強押至泰緬邊境詐欺園區，威脅從事電信詐欺工作，若不服則會遭到凌虐痛毆。陳男得知表弟家屬得知此消息後，竟再勾結內水房集團一名23歲楊姓男子等人，先由陳男假冒詐欺園區的負責人，並以手機通訊軟體聯絡表弟家屬，謊稱若能代為清償表弟所積欠債務與支付贖金，即能安排其立刻返國。陳姓表弟家屬便以郵寄、面交方式，交付一共165萬新台幣給予楊嫌，而後再透過楊嫌轉交給不明共犯，以此製造斷點。更誇張的是，陳男等人還被發現明明未領有事業廢棄物清除處理之許可文件，竟於去（2025年）5月間指使外籍逃逸移工，利用其過去擔任軍職時，得知廢棄軍事營區位置之便，多次承攬清理之事業廢棄物任意傾倒棄置於該處。專案小組於同年9月對陳男等人相關處所同步執行拘提、搜索，同時查獲4名逃逸移工。全案依妨害自由、加重詐欺及廢棄物清理法等罪嫌移送偵辦，新竹地院裁定羈押禁見。而檢察官考量其惡行重大，對其具體求刑有期徒刑12年。