我是廣告 請繼續往下閱讀

周杰倫愛店「文化阿給」明起歇業！店家親曝原因

▲文化阿給招牌的「周杰倫套餐」就是阿給、魚丸湯、包子各一份。（圖／文化阿給臉書）

▲文化阿給曾被周董公開喊話希望能幫忙換照片，30日直擊門市已貼上歇業紙板。（圖／記者徐銘穗攝）

因家裡因素目前分家

▲位於淡水區真理街的文化阿給的招牌與店內宣傳，都能看到滿滿周董元素。（圖／文化阿給臉書）

▲周董喊話之後，店家立刻幫忙換上新帥照。（圖／IG@JayChou）

▲文化阿給拉下鐵門並未營業，已貼上歇業紙板。（圖／記者徐銘穗攝）

天王周杰倫學生時期的愛店「文化阿給」即將暫時熄燈！位於淡水區真理街的文化阿給，在地經營長達50年，不過今（30）日發出歇業消息，預計從明（31）日賣完庫存食材後就將歇業， 《NOWNEWS》記者現場直擊，門市拉下鐵門並已貼上「歇業」紙板，消息曝光引發淡水人熱議。不過店家承諾未來將另起爐灶，會另尋店面繼續營業。位於淡水的「文化阿給」是周董就讀淡江高中的愛店，店內只賣三樣東西，分別是阿給、魚丸湯、包子，而招牌的「周杰倫套餐」就是三品項各一份，因為周杰倫在淡江高中時曾來這間店吃過，因此店家就把其套餐稱為「周杰倫套餐」。周董還在2024的一場演唱會上，直接喊話店家幫忙換掉舊照，時至今日仍是許多粉絲前往淡水必朝聖的經典老店。不過，淡水「文化阿給」今（30）日中午在社群發文表示，，接下來等庫存賣完，大概一個禮拜左右（明天開始但情況不一定），就會暫時歇業，但店家也承諾，將來會再開另一間店，在另一個點服務大家，希望大家可以持續關注。許多粉絲也開始急忙標記周董，希望他能注意到學生時期愛店即將歇業的消息。而目前文化阿給在臉書上出現了兩個不同的粉專，標記著不同的IG帳號。