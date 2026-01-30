近期有關2月9日左右將有「霸王級寒流」的議題備受討論，中央氣象署表示時間尚早，冷空氣強度有待觀察，預報員賴欣國提醒，本周六（1月31日）鋒面通過、冷空氣南下，中部以北、宜蘭降雨將持續至下周一（2月2日）其它地區降雨機率也提高；鋒面後冷空氣南下，周日至下周二（2月1日至2月3日）最冷，北部白天僅15至16度，早晚低溫下探10至12度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
明天天氣要變了　鋒面南下雨炸3天

賴欣國指出，周六開始台灣水氣變多，降雨會一路影響至下周一；周六鋒面通過、東北季風增強，周日、下周一則是華南雲雨區東移，這3天中部以北、宜蘭全天有短暫雨，降雨較廣泛，花東、恆春半島、南部山區有局部短暫雨，南部平地多雲，也有機會飄雨。

賴欣國提及，下周一降雨少一點點，但水氣仍多，北部、宜花、中部山區都有局部短暫雨，中部、台東、南部山區有零星雨勢，其它地區多雲；周六至下周一，中部以北、東北部、東部3000公尺以上高山有降雪機率。

▲氣象署指出，周末兩天鋒面通過台灣，中部以北、東半部的降雨比較明顯，體感濕冷。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署指出，周末兩天鋒面通過台灣，中部以北、東半部的降雨比較明顯，體感濕冷。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
挑戰大陸冷氣團　北台灣早晚最冷10度

氣溫方面，賴欣國說明，鋒面過後冷空氣就會順勢南下，目前氣象署預估強度介於「東北季風至大陸冷氣團」之間，影響時間周六至下周二清晨，尤其是周日至下周二的早晚低溫，中部以北、宜蘭約13至15度，局部地區可能剩下10至12度，南部、花東則是15至17度。

賴欣國提及，周日中部以北、宜花整天都偏冷，北部白天高溫只有15至16度，中部、花蓮18至20度，南部、台東20度，下周二白天開始冷空氣減弱，氣溫漸漸回升，不過早晚依舊偏涼，溫差較大。預估下周末（2月7日至2月8日）還會有冷空氣影響，實際強度有待觀察。

▲氣象署提醒，周末冷空氣有機會達冷氣團等級，北台灣早晚低溫可能只剩10度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署提醒，周末冷空氣有機會達冷氣團等級，北台灣早晚低溫可能只剩10度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署

相關新聞

比霸王級寒流還強！美國模式估2/9超猛冷空氣　北台灣平地恐剩0度

霸王級寒流2月恐重演？賈新興揭最新預測：北極冷空氣掃到台灣

大陸冷氣團明天殺到！周日晚上最冷北台灣剩10度　冬雨連續下3天

周末鋒面北台灣下雨！氣象署：冷空氣南下夾擊　早晚低溫再探13度