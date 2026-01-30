我是廣告 請繼續往下閱讀

中國外交部回應

美國總統川普（Donald Trump）再度祭出關稅威脅，要求加拿大當局盡快認證美商灣流航太公司（Gulfstream）製造的飛機，否則將對銷往美國的所有加拿大飛機加徵50％關稅。加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪中後，川普連續對加拿大揮舞關稅大刀，目前英國首相施凱爾（Keir Starmer）人正在中國進行訪問，川普也警告「和中國做生意很危險」。對此，中國外交部發言人郭嘉昆今（30）日回應表示，中方願同各國本着互利共贏的精神加強合作。川普之前明言警告，若加拿大與中國簽訂貿易協議，將對加拿大商品課徵100％關稅，最新又因為灣流航太公司的商務噴射機認證問題，威脅將對加拿大飛機加徵50％關稅。川普29日被問到對於英國與中國開展商業合作有何看法？川普回答說「這麼做很危險」，並將砲口轉向對準加拿大，強調「加拿大和中國做生意會更危險」，說加拿大狀況「很糟糕」。不過，川普補充說習近平是他的「朋友」，稱自己非常了解習近平。中國外交部發言人郭嘉昆在30日例行記者會上，被問到對川普關於中英、中加開展經貿合作的發言有何評論時，郭嘉昆回答說，「中方願同各國本着互利共贏的精神加強合作，造福各國人民」。另外還有記者提問，川普威脅對向古巴提供石油的國家加徵關稅，郭嘉昆則表示，「中方堅定支持古巴維護國家主權和安全、反對外來干涉，堅決反對剝奪古巴人民生存權、發展權的舉動和非人道行為」。