我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S接受專訪時曾分享自己豁達的人生觀。（圖／大S臉書）

▲徐熙媛以《流星花園》爆紅，成功晉升一線女星，人氣席捲全亞洲。（圖／NOWNEWS製）

女星大S（徐熙媛）於2025年2月因流感併發肺炎驟逝，消息震撼演藝圈，時發至今已經滿一年，她的離開依舊被反覆提起。其實大S生前對死看很淡，曾分享人生觀：「人哪，永遠不知道什麼時候會掛掉，所以我再也不懼怕死亡這件事。」一語成讖，讓人錯愕悲傷。大S一向被視為活得極度清醒的人，她曾在接受《ELLE Taiwan》專訪時，坦率談及自己對死亡的看法，直言：「人哪，永遠不知道什麼時候會掛掉，所以我再也不懼怕死亡這件事。」在那次訪談中，大S並未以悲觀的角度談論死亡，而是將「生命無常」視為一種提醒，她認為，正因為不知道下一秒會發生什麼事，才更應該誠實地活著，不委屈自己，也不再把時間浪費在不值得的人事物上。事實上，大S向來不避諱談論「死」，年輕時，她以極端的自律與意志力聞名，對美的追求近乎偏執，曾坦言無法接受體重超過40公斤，甚至說過「瘦到快死掉才好看」的激烈言論，這樣的審美觀，在當年引發不少討論，也讓外界看見她為理想付出一切、不為自己留退路的性格。大S1976年出生，1994年與妹妹小S（徐熙娣）組成團體「S.O.S」出道，隨後轉戰主持界，憑藉《我猜我猜我猜猜猜》、《娛樂百分百》打開知名度。2001年大S主演偶像劇《流星花園》，飾演「杉菜」一角紅遍亞洲，奠定戲劇女神地位。之後，大S陸續出演《戰神》、《泡沫之夏》等多部代表作，並在電影《劍雨》中展現不同以往的武俠風格，演技備受肯定。本 名：徐熙媛出 生：1976年10月6日逝 世：2025年2月（享年48歲）家 庭：排行老二（大姊徐熙嫻、妹妹徐熙娣）配 偶：具俊曄（2022年3月28日登記結婚）代表作：電視劇《流星花園》、《流星花園II》、《戰神》、《泡沫之夏》電影《保持通話》節目《娛樂百分百》、《大小愛吃》獎項紀錄：以《流星花園》入圍第36屆金鐘獎戲劇節目女主角以《保持通話》入圍第28屆香港電影金像獎最佳女主角、第52屆亞太影展最佳女主角美國電影網站《TC Candler》世界百大最美臉孔第89名