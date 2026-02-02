我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S總是默默行善不為人知。（圖／asosbarbiedee IG）

▲徐熙媛以《流星花園》爆紅，成功晉升一線女星，人氣席捲全亞洲。（圖／NOWNEWS製）

藝人大S（徐熙媛）生前一向低調行善，許多善舉從未對外張揚，她的多年好友賈永婕揭露行善不留名的行動，透露2021年新冠疫情最嚴峻的時刻，大S曾默默捐出100萬元，協助醫療資源募集，用實際行動守護生命，卻選擇不留下任何名字。賈永婕回憶疫情肆虐時，她為醫院募集呼吸器等關鍵醫療設備，過程中向身邊親友求助，大S得知後，不僅沒有多問細節、也沒有遲疑，直接答應捐款，支付了相關醫療器材費用，堅持「匿名」低調行事，將善意藏在最不起眼的地方。為了避免名字被公開，大S當時還半開玩笑地對賈永婕說，可以對外稱這筆善款來自演藝圈一對「神祕姐妹」，指的正是她與妹妹小S，賈永婕也進一步透露，這對「神祕姐妹」其實長年都是許多公益行動背後的重要推手，只是習慣默默付出、不求掌聲。賈永婕形容，大S的個性就像一名俠女，行事果斷、重情重義，即便當時她正身陷婚姻官司與輿論壓力之中，內心依然掛念著是否能「快一點救人」，她曾對賈永婕說：「越快能救越多人！」可惜的是世界卻留不住這樣特別好的人，讓賈永婕感慨萬分，「這樣的熙媛，真的太值得被記住。」本名：徐熙媛出生：1976年10月6日逝世：2025年2月（享年48歲）家中排行：老二（大姊徐熙嫻、妹妹徐熙娣）配偶：具俊曄（2022年3月28日登記結婚）代表作：電視劇《流星花園》、《流星花園II》、《戰神》、《泡沫之夏》電影《保持通話》節目《娛樂百分百》、《大小愛吃》獎項紀錄：以《流星花園》入圍第36屆金鐘獎戲劇節目女主角以《保持通話》入圍第28屆香港電影金像獎最佳女主角、第52屆亞太影展最佳女主角美國電影網站《TC Candler》世界百大最美臉孔第89名