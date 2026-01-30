金馬奬最佳劇情片《大濛》，全台上映2個月，票房終於突破億元大
關。導演陳玉勳感性表示：「就像是團隊精心製作了一架紙飛機， 射出去之後，靠著許許多多人一起吹氣， 才讓它一路飛到今天的破億。」扮演怪盜高金鐘的劉冠廷提醒他別忘 了曾講過如果票房破億，會試著寫高金鐘的故事，期盼再續戲緣。 飾演阿霞的9m88，則感謝觀賞片子多次的粉絲，有人甚至已經30刷。
柯煒林相信《大濛》旅程未結束 9m88拍片有使命感
《大濛》憑藉超強口碑持續發酵，累積出票房破億的能量，9m88非常感動，坦言：「有很多影迷因為這部電影來看了非常多次，
跟他們見面的時候感覺他們眼神中的炙熱， 才發現拍一部電影真的是一件非常具有使命感的事情！」劉冠廷扮演的高金鐘是片中極為吸睛的存在，稱這趟旅程太奇幻，並表示：「 高金鐘這個角色能帶給大家喘息的空間，讓我覺得好開心。」
以《大濛》入圍金馬獎影帝的柯煒林，數度往返台港為片子造勢，之前他在社群網站上引用片中角色趙公道的口頭禪寫道：「走了。」一度引發港媒對他健康狀態的憂慮，他回憶起宣傳期間的感受，說道：「真的感覺到自己被好好接住了，
那是拍攝時預想不到的。」他也有種感覺，這趟旅程並沒有真的結束，相信《大濛》 還是可以在世界各地到處開花，跟不同的觀眾見面。
《大濛》粉絲「曬票根」表示支持 監製開心觀眾進戲院欣賞
接到片子賣座破億的喜訊，9m88回想自己扮演的阿霞看待事物的方式，感性表示：「我更加相信，帶給身邊的人多一點溫柔，是一件美好的事情。」看到粉絲「曬票根」顯示對《大濛》一看再看的支持，主要演員和創作團隊都很感恩。
兩位監製葉如芬與李烈也對《大濛》獲得觀眾喜愛頗有感觸。葉如芬說道：「一步一腳印，終於還是走到了票房破億。
最開心的是，這部電影讓很多平常不常進戲院的觀眾，願意一起走進 電影院看電影。」另一位監製李烈則充滿感謝：「能讓這麼多人看到這部電 影、討論這部電影，對電影人來說，這本身就是一項重要的成就。」《大濛》仍在戲院上映中。
