♈牡羊座本周運勢重點：愛情

♉金牛座本周運勢重點：愛情

♊雙子座本周運勢重點：工作

♋巨蟹座本周運勢重點：工作

♌獅子座本周運勢重點：工作

♍處女座本周運勢重點：工作

♎天秤座本周運勢重點：工作

♏天蠍座本周運勢重點：愛情

♐射手座本周運勢重點：工作、愛情、日常

♑摩羯座本周運勢重點：愛情

♒水瓶座本周運勢重點：愛情

♓雙魚座本周運勢重點：工作、愛情

表示，本周12星座運勢重心落在「愛情洗牌、財運分化」。部分星座迎來強烈桃花與命定感情，有人主動出擊、紅鸞星動；但也有不少人面臨第三者介入、分手抉擇。事業方面呈現兩樣情，有人財運開啟、業績進帳，也有人談判卡關、破財風險升高。提醒，本周感情需看清對方背景，工作則要防小人與判斷失誤，穩住節奏才能把握機會、避開風險。這周愛情方面終於找到喜歡的對象，主動獵捕對方。◾工作、事業運：求業績比較辛苦一點。◾愛情、桃花運：若是單身很久不想脫單的話，你會找到喜歡的人，或終於想談戀愛了。這周愛情方面求桃花，但是要有桃花還沒有那麼快。◾工作、事業運：比較差一點，難有業績。◾愛情、桃花運：有桃花出現，但是是爛桃花。這周工作方面不如你意，狀況不太好。◾工作、事業運：難談成生意，就是沒有業績。◾愛情、桃花運：比較隨緣，而且沒有很大的興趣。這周工作方面還不錯，展現很能賺的一面。◾工作、事業運：有一波財運，好好把握。◾愛情、桃花運：剛分手還在等對方回頭，有點苦。這周工作方面有點辛苦因為賺錢很難，也沒有業績。◾工作、事業運：賺不太到錢，買氣低迷。◾愛情、桃花運：暫時沒有桃花出現。這周工作方面運氣不錯，可以賺一波。◾工作、事業運：有財運，或業績很好。◾愛情、桃花運：有復合運，對方會主動。這周工作方面若是求機會那還沒有，求職比較難。◾工作、事業運：小心人家不幫忙的問題。◾愛情、桃花運：有分手的跡象，你也不想繼續。這周愛情方面桃花運開始，將有幾年的桃花運。◾工作、事業運：有機會，要業績都有機會。◾愛情、桃花運：紅鸞星動，有桃花出現的徵兆。這周愛情方面有遇到萬人迷桃花的機會，對方的想法是再考慮考慮，還沒有下決定。◾工作、事業運：業績不錯，有好轉。◾愛情、桃花運：小心對方的桃花滿旺的，有可能被攔截。這周愛情方面是萬人迷，但是你比較不需要愛情這部分。◾工作、事業運：談不攏就算了，但是小心自己的缺點是主因。◾愛情、桃花運：有桃花出現，是喜歡你的對象，可能條件談不攏。這周有分手的跡象，對方有第三者，你會選擇離開。◾工作、事業運：不斷找機會，有點沒機會。◾愛情、桃花運：原本的感情不太好，會分手。這周愛情方面你的贏面不大，有第三者介入。◾工作、事業運：小心小人妨礙，會害你破財。◾愛情、桃花運：小心對方偷吃，讓你沒機會。