塔羅占星家Princess表示，本周12星座運勢重心落在「愛情洗牌、財運分化」。部分星座迎來強烈桃花與命定感情，有人主動出擊、紅鸞星動；但也有不少人面臨第三者介入、分手抉擇。事業方面呈現兩樣情，有人財運開啟、業績進帳，也有人談判卡關、破財風險升高。塔羅占星家Princess提醒，本周感情需看清對方背景，工作則要防小人與判斷失誤，穩住節奏才能把握機會、避開風險。
塔羅占星家Princess分享12星座本周運勢（2月1日至2月7日）
♈牡羊座本周運勢重點：愛情
這周愛情方面終於找到喜歡的對象，主動獵捕對方。
◾工作、事業運：求業績比較辛苦一點。
◾愛情、桃花運：若是單身很久不想脫單的話，你會找到喜歡的人，或終於想談戀愛了。
♉金牛座本周運勢重點：愛情
這周愛情方面求桃花，但是要有桃花還沒有那麼快。
◾工作、事業運：比較差一點，難有業績。
◾愛情、桃花運：有桃花出現，但是是爛桃花。
♊雙子座本周運勢重點：工作
這周工作方面不如你意，狀況不太好。
◾工作、事業運：難談成生意，就是沒有業績。
◾愛情、桃花運：比較隨緣，而且沒有很大的興趣。
♋巨蟹座本周運勢重點：工作
這周工作方面還不錯，展現很能賺的一面。
◾工作、事業運：有一波財運，好好把握。
◾愛情、桃花運：剛分手還在等對方回頭，有點苦。
♌獅子座本周運勢重點：工作
這周工作方面有點辛苦因為賺錢很難，也沒有業績。
◾工作、事業運：賺不太到錢，買氣低迷。
◾愛情、桃花運：暫時沒有桃花出現。
♍處女座本周運勢重點：工作
這周工作方面運氣不錯，可以賺一波。
◾工作、事業運：有財運，或業績很好。
◾愛情、桃花運：有復合運，對方會主動。
♎天秤座本周運勢重點：工作
這周工作方面若是求機會那還沒有，求職比較難。
◾工作、事業運：小心人家不幫忙的問題。
◾愛情、桃花運：有分手的跡象，你也不想繼續。
♏天蠍座本周運勢重點：愛情
這周愛情方面桃花運開始，將有幾年的桃花運。
◾工作、事業運：有機會，要業績都有機會。
◾愛情、桃花運：紅鸞星動，有桃花出現的徵兆。
♐射手座本周運勢重點：工作、愛情、日常
這周愛情方面有遇到萬人迷桃花的機會，對方的想法是再考慮考慮，還沒有下決定。
◾工作、事業運：業績不錯，有好轉。
◾愛情、桃花運：小心對方的桃花滿旺的，有可能被攔截。
♑摩羯座本周運勢重點：愛情
這周愛情方面是萬人迷，但是你比較不需要愛情這部分。
◾工作、事業運：談不攏就算了，但是小心自己的缺點是主因。
◾愛情、桃花運：有桃花出現，是喜歡你的對象，可能條件談不攏。
♒水瓶座本周運勢重點：愛情
這周有分手的跡象，對方有第三者，你會選擇離開。
◾工作、事業運：不斷找機會，有點沒機會。
◾愛情、桃花運：原本的感情不太好，會分手。
♓雙魚座本周運勢重點：工作、愛情
這周愛情方面你的贏面不大，有第三者介入。
◾工作、事業運：小心小人妨礙，會害你破財。
◾愛情、桃花運：小心對方偷吃，讓你沒機會。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。