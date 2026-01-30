2026年第一個月房市行情出爐！根據台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2026年1月價量變化，農曆年前各縣市買氣回春，整體月增20.3%，年增幅15.5%，全台各都表現，以新竹月增33.4%最多。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，農曆年前自住族把握成家機會，加上房市冷淡，有屋主開始放軟，催出買氣。
房市冷淡、資金不流入 價格鬆動催買氣
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，現在台灣股市大盤破3萬點，貴金屬黃金、白銀也再創高價，但近幾年不動產表現較差，投資效益相對疲弱，因此重視投資績效和資金靈活性的置產族群，逐漸有動搖情況，更積極調整資產配置，將不動產換現金過年。
另外一方面，在房市不景氣的狀況下，有部分屋主價格放軟，讓農曆年前小資成家的自住族把握時機，出價也更積極，因此催出買氣，又以中南部低總價區更為明顯。且科技產業持續走旺，年終獎金和股利分配，助長新竹購屋族底氣，1月整體交易量放大。
新青安讓無房自住族上車 留意負債比
根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標為94.95點，較前月回升2.32點，指標略有好轉。
張旭嵐指出，投資客下車，自住族上車，市場競爭者減退，新青安族不僅現在貸款順暢，後續2.0版也可望無縫接軌，讓無房首貸族得以安心購屋。不過仍要提醒，收入負債比仍是銀行核貸關鍵，建議小資家庭購屋「財務規劃從嚴，賞屋心態從寬」，不躁進、不墊腳，才能從從容容賞屋，遊刃有餘地購屋。
資料來源：台灣房屋集團
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，現在台灣股市大盤破3萬點，貴金屬黃金、白銀也再創高價，但近幾年不動產表現較差，投資效益相對疲弱，因此重視投資績效和資金靈活性的置產族群，逐漸有動搖情況，更積極調整資產配置，將不動產換現金過年。
另外一方面，在房市不景氣的狀況下，有部分屋主價格放軟，讓農曆年前小資成家的自住族把握時機，出價也更積極，因此催出買氣，又以中南部低總價區更為明顯。且科技產業持續走旺，年終獎金和股利分配，助長新竹購屋族底氣，1月整體交易量放大。
根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標為94.95點，較前月回升2.32點，指標略有好轉。
張旭嵐指出，投資客下車，自住族上車，市場競爭者減退，新青安族不僅現在貸款順暢，後續2.0版也可望無縫接軌，讓無房首貸族得以安心購屋。不過仍要提醒，收入負債比仍是銀行核貸關鍵，建議小資家庭購屋「財務規劃從嚴，賞屋心態從寬」，不躁進、不墊腳，才能從從容容賞屋，遊刃有餘地購屋。
資料來源：台灣房屋集團
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。