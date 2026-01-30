我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院主計總處今（30）日公布，2025年第4季經濟成長率（GDP）為12.68％，創38年單季來新高；2025年經濟成長率概估為8.63％，較預測數7.37％，增加1.26個百分點，也是15年來新高。據概估，台灣去年人均GDP為39,477 美元 。主計總處表示，先前預測時，考量到美國關稅政策，採取較為保守態度，但反而出現強勁的「提前拉貨」力道，第4季商品出口值原估 1,723 億美元，結果實際開出來是 1,881 億美元，單單出口就比預期多出了 158 億美元。據主計總處去年第4季統計，去年第4季受到AI熱潮導致相關商品出口強勁，增幅較預測數高出12.56個百分點所致。其中，AI與高效能運算等新興科技應用需求遠優於預期，雲端服務業者持續增加資本支出，商品及服務輸出實質成長38.82％。而在輸入方面，受惠於AI產業鏈國際分工及出口引申需求，帶動廠商備料與積極購置資本設備，商品及服務輸入實質成長24.60％；輸出與輸入相抵，第4季國外淨需求對經濟成長貢獻11.91個百分點。去年全年國外淨需求對GDP貢獻度為6.63個百分點。而在內需方面，民間消費受惠於業者配合歲末年終節慶及政府普發現金推出相關促銷活動，加上貨物稅減徵加碼政策，車市買氣恢復，再加上股市交易熱絡挹注手續費收入；政府消費實質成長 1.83%；資本形成因AI 需求支撐半導體設備投資，但營建工程與運輸工具投資縮減，衰退3.83%。去年內需對GDP負貢獻 2.0個百分點 。而目前預估台灣去年人均GDP為39,477 美元，即便尚未達到4萬美元門檻，但仍然高於日本的34,153 美元，以及韓國的35,962 美元，這除了GDP成長高之外，也與匯率相關。另外，台美對等關稅拍板為15%，條件之一就是台灣必須赴美投資2500億美元。對於是否影響到國內投資，主計總處表示，2020年台積電宣布赴美設廠迄今年5年數據台灣民間投資平均年增率超過 6%、平均GDP成長率為 4.8%，因此認為對於台灣影響有限。主計總處說，企業擴大對外投資，但因全球市場需求強勁，台廠須同步在國內擴增研發與高階生產基地，看不到排擠國內投資的現象。