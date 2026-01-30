我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節慢性病病人提前領藥措施

今年度全民健康保險春節加成獎勵方案

▲假日及國定假日輕急症中心春節時也有開診。（示意圖／記者吳翊緁攝）

週日及國定假日輕急症中心（UCC）春節開診

公告修訂含cetuximab成分藥品Erbitux 5mg/ml Solution for infusion（爾必得舒 注射液 5 毫克/毫升）之藥品給付規定。

公告修訂含nivolumab成分藥品Opdivo Injection 10mg/mL及12mg/mL （保疾伏）藥品給付規定。

全民健康保險乳癌照護品質提升方案

衛福部今（30）日公布2月將上路的新制，包括癌症用藥及農曆春節將至，原定於春節連假期間回診的慢性病患，屆滿或用罄日若介於2月14日至2月22日者，可提前在1月31日開始預領藥物；還有春節連假時，若要看診，可到輕急症中心。原定於春節連假期間回診慢性病病人，或慢性病連續處方箋給藥，屆滿（用罄）日介於今年2月14日至115年2月22日者，可提前自春節前14天，也就是1月31日回診由醫師處方給藥或預領下個月用藥。根據健保署統計，去年春節前10日慢性病連續處方箋領藥人數約為146萬人。為鼓勵醫療院所春節連假9天開診，提升醫療服務量能，健保署表示，門診除夕至初三診療費、藥服費加成100%，初四及初五加成50%，其餘連假加成30%；住院及急診均加成100%。為強化今年春節連假期間急重症醫療量能，輕症民眾可利用鄰近「假日輕急症中心（UCC）」就醫，避免到醫院急診等待，將急診資源優先留給重症患者。台北、新北、桃園、台中、台南、高雄健保特約醫院、西醫基層診所共13家辦理。考量病人持續用藥臨床治療需求，同意擴增大腸癌一線治療、口咽喉癌及頭頸癌給付療程上限至疾病惡化。擴增規定於今年2月1日起生效，預估治療人數第1年至第5年約2692至2903人，人，年藥費116萬元，預估新增藥費約1.63億元至1.94億元。健保署指出，依據臨床試驗顯示，其對食道鱗狀細胞癌（ESCC）及泌尿道上皮癌（UC）合併化療，優勢更為明顯，因此擴增給付，以提升存活率。擴增規定於今年2月1日起生效，總計預估治療人數第1年至第5年約625至750人，預估藥費約6.65億元至8.01億元，人年藥費約192萬元。健保署指出，收案對象涵蓋所有新診斷或首次復發乳癌個案，由診療團隊共同照護，及登錄個案照護資料，建構全國性乳癌照護基準數據。也會明訂品質監控指標，並採分階段獎勵模式，優先實施「新收個案整合照護」（800~2,000點／例）及「追蹤照護」（250點／年）獎勵，再推動分級獎勵制度，鼓勵提升照護品質。健保署說，預計115年收案人數約2萬人，挹注約4000萬元，確保乳癌個案從診斷、治療到追蹤的連續性照護，降低乳癌死亡率。