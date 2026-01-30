2026樂活夜櫻季」今（30）日晚間18:00，將在內湖樂活公園點燈開幕，展至2月22日。台北市公園處表示，自1月底將有寒櫻、八重櫻、吉野櫻等陸續盛開，整體花期延續至2月底。通原處也提到，目前寒櫻花開約2成。今日將於內湖樂活公園舉辦開幕活動。《NOWNEWS》整理表演名單、交通資訊一次看。

🟡2026 樂活夜櫻季」主要資訊

日期：2026年1月30日 (五)－2月22日 (日)

地點：內湖樂活公園（臺北市內湖區康樂街61巷）

▲「2026樂活夜櫻季」今（30）日晚間18:00，將在內湖樂活公園點燈開幕。（圖／樂活夜櫻季官網https://www.flowersfestival.taipei/）
🟡「2026 樂活夜櫻季」開幕活動

開幕日：1月30日，18:00－20:00

表演名單：
▪️臺北市東湖國小弦樂團
▪️美麗多元舞蹈團
▪️當代舞蹈團
▪️Vocal La Vie阿卡貝拉人聲樂團

🟡2026 樂活夜櫻季」交通資訊：

📍搭捷運：文湖線「東湖站」3 號出口步行約 10 分鐘

📍搭公車：53、281、287、630、646、棕19、藍12、藍51至「東湖社區站」步行1分鐘；203、284、629、677、711、896、903、藍36、棕19、紅2 至「東湖國小站」步行2分鐘

📍自行開車（停車）：樂活公園地下停車場、俥亭內溝溪場、東湖國小地下停車場、康樂停車場、東湖立體停車場等

📍 YouBike：樂康公園站

📍大客車：南湖國小校門口於花季期間提供大客車臨停上下客

▲ 「2026樂活夜櫻季」賞花地圖。（圖／樂活夜櫻季官網https://www.flowersfestival.taipei/）
資訊來源：台北市公園處2026樂活夜櫻季官網

