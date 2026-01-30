我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部能源署、產發署於今（30）日邀集開發商、供應鏈業者就離岸風電區塊開發第3階段（3之3）選商機制提供意見。針對各界最關心的ESG評分，它們提出將原ESG項目配分調整為15分，另外也提出「容量擴充機制」，讓優勝開發業者可在原申請量一倍範圍內，依序遞補取得未獲遴選案風場開發權。能源署說明，因應外界對於項目相關意見，將原ESG項目配分調整為15分，其評分原則涵蓋在地產業及經濟效益、環境友善永續、企業社會責任等項目。另外，新增能源韌性評分項目，配分為5分，其評分原則包含風場妥善運作及能源韌性等項目。能源署說明，容量擴充機制是為了確保台灣可以有充足電力，避免3之3選商遴選過程有沒有獲配容量，就會讓評選序位較前面廠商可以擴充，如原本申請500MW，那麼就可以擴充1倍到1000MW，可以選擇不在原本環評範圍內，會給予一定時間辦理程序。能源署表示，這是只針對3之3範圍，並不涉及到潛力場址或區塊開發其他風場。對於廠商是否新制態度，能源署說因為今天才公布，部分廠商還在評估風場愈大對財務評估較有利，認為會等到2月6日回饋會比較準確。而能源署也規劃於區塊開發第3期納入容量擴充機制，讓優勝開發業者可在原申請量一倍範圍內，依序遞補取得未獲遴選案風場開發權。另在環境友善永續、企業社會責任等項目，則納入使用可回收葉片及遵守漁業聯絡指引作法、符合國內外禁止強迫勞動指引等評分原則。能源署強調，開發業者須承諾在地產業及經濟效益、能源韌性等具體金額，且以國內外相關具體指引來規劃環境友善永續、企業社會責任等項目，非以「作文比賽」來參與選商作業。能源署今日邀請離岸風電開發商、製造供應鏈、海事工程及工程設計等，於會議中提供具體建議方向，若有其他意見，亦歡迎於2月6日前提供書面意見，作為經濟部擬訂3之3選商機制之參考。經濟部能源署表示，評分項目中有關在地產業及經濟項目、能源韌性項目規劃以量化級距方式來計分，同時規劃延長售電獎勵年限、查核與違約罰則等配套機制，其中獎勵機制部分則採合併「提前完工併網」、「在地產業及經濟效應」、「能源韌性」項目計算，至多總計延長5年。此外，本期選商機制新增容量擴充機制，依評選序位給予獲選申請人容量擴充機會，在未獲核配場址空間內，申請人除原申請容量外，最高再擴充一倍容量開發，並給予一定期間辦理環評小組初審作業，「換言之，寧缺勿濫，並鼓勵有執行力的優勝團隊。」最後，經濟部將持續完善離岸風電政策機制與作業規劃，朝今年上半年公佈離岸風電區塊開發第3期選商機制，並於今年底完成選商作業目標來邁進，以吸引國內外業者及資金來合作建構台灣離岸風電市場，達成淨零目標。