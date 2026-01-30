我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台法太空創新黑客松今日起跑，有超過30組團隊參賽，將24小時密集工作、Pitch後，在明天選出得獎隊伍，代表台灣前往法國波爾多。（圖／記者李青縈攝）

▲參賽者台大社會大三Friska與其他學校科系的參賽者一起組隊，預計以衛星觀測植物疾病為主題參賽。（圖／記者李青縈攝）

台法太空創新黑客松今（30）日起跑，有超過30組團隊參賽，將24小時密集工作、Pitch後，在明天選出得獎隊伍，代表台灣前往法國波爾多。國家太空中心副主任朱崇惠表示，台法太空淵源從1999年開始，今年再度合作，並以日常生活、永續發展、人道救援跟生態與太空探索四個領域為主題，讓團隊提出挑戰。「太空創新黑客松」是由歐洲太空總署（ESA）與法國國家太空研究中心（CNES）在2014年創辦，為全球最具代表性的太空創新黑客松。2026年有多達34個國家，超過66個城市，4,500名以上參賽者一起參與競賽。全球同步的初賽為1月30至31日，預計準決賽與決賽日期為 4月1日至2日，將在波爾多舉行。獲獎團隊有望將技術落地、在歐洲創業，在太空產業創造科技外交。法國在台協會主任龍燁表示，跟台灣國家太空中心（TASA）合作順利；台灣是太空產業中崛起的新星，這次黑客松中提出的創意，將向全世界證明台灣在創新與技術革命中的貢獻。參賽者台大社會大三Friska分享，自己第一次參加黑客松，因為對太空感興趣，但又因為是文組背景，因此在賽前訓練時，認識師大等跨校科系的參賽者一起組隊。團隊現在包含工程背景處理技術，彼此互相分工；團隊幾天前就開始密集開會，目前正在整理資料。提案內容初步鎖定世界上多數人的主食「小麥」，希望透過衛星觀測數據，更有效率預防植物疾病，避免糧食災害擴大。太空中心表示，希望透過比賽，讓參賽者學習到如何利用既有知識，以及新的資源，並透過創意發想，把資料創造更大的價值。我國在太空發展技術仍落後部分歐美國家，希望透過交流學習國際專長，甚至領先國際，也期待參賽者在訓練後，未來投入太空相關產業，成為產業的新血跟助力。