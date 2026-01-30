我是廣告 請繼續往下閱讀

美國財政部每半年公布一次的最新匯率報告出爐，台灣、中國、日本、韓國、愛爾蘭與瑞士等續列匯率操縱觀察名單，並新增泰國在內，合計共有10個經濟體被列入觀察。對此，中央銀行今（30）日提出4點回應，強調與美方向來溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。央行指出，台灣對美國商品及服務貿易順差達1000億美元、台灣經常帳順差對GDP比率為15%、央行淨買匯約59億美元（約為GDP的0.7%），台灣僅觸及美方3項檢視標準的前2項，因此，續列觀察名單。此外，美方對我國也提出4大觀點。首先，美國財政部認為，長期以來台灣經常帳順差主要反映高儲蓄率，此與人口老化和相對嚴格的財政紀律有關；至於近年來台灣對美國貿易順差大幅成長，主要受美國對台灣科技產品強勁需求的影響。美方也指出，自2021年以來，央行干預行為趨於對稱，並著重於減緩匯率任一方向的劇烈波動。此外，央行於2020年開始每半年公開揭露外匯干預數據（最早為2019年數據），且在13個半年度中有7次為淨賣匯。同時，央行於2025年11月14日與美國財政部發布匯率議題聯合聲明，承諾至少每季公開揭露外匯干預數據（落後一季發布）。美方報告還提到，台灣限制外國投資人投資固定收益和店頭市場（OTC）金融產品的比例不得超過其匯入資金的30%，並將此限制應用於反向ETF；因為外國投資人可能透過反向ETF來對沖ETF部位，從而僅保留新台幣曝險部位，以炒作新台幣匯率。央行的結匯管理原則要求外資匯入須投資國內證券，而非以新台幣存款形式持有，該措施抑制了境內對新台幣匯率的炒作行為。同時，主管機關正逐步鬆綁銀行業相關法規，以發展本地資產管理業務。相關改革若順利推動，可能會增加居民和非居民的資金流入。此外，2025年12月金管會採納了壽險業匯率會計規則變更，允許業者攤銷特定外國債券的匯兌相關損益，以降低壽險業者避險成本 ，儘管較低的避險比率可能會增加台灣壽險業的風險。