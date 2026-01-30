我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐陽靖離婚後帶著兒子一起住在台南。（圖／IG@imginoy）

女星歐陽靖和日本籍前夫小菅亮輔（RK）離婚後，現在和兒子「新醬」及母親譚艾珍定居台南，她今（30）日在社群分享單親育兒心聲，坦言聽到兒子對同學說出「我沒有爸爸，我只有媽媽，我也沒有阿公」時，內心受到不小衝擊，也讓外界再度關注單親家庭中孩子的情感狀態。歐陽靖表示自己也在單親家庭中長大，雖然父親在她11歲前便已過世，但仍留有清楚的記憶；相較之下，兒子對生父的名字、長相與職業皆毫無概念，因此感到相當心疼。同時歐陽靖坦言自己和前夫斷聯多年，對方幾乎完全未參與孩子成長，也讓她更加珍惜當下能給兒子的陪伴與安全感，接著她更直言，慶幸新醬的外型與性格「一點都不像生父」，語氣中流露出身為單身母親的複雜情緒。歐陽靖和日本籍前夫 小菅亮輔（RK）在2020年時結婚，同年底她獨自回台灣生活，之後就再也沒有見過對方，直到2022年簽字離婚，歐陽靖成了一位單親媽媽。