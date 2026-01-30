我是廣告 請繼續往下閱讀

「文化阿給」未來會變兩間店！分家經營內曝光

▲位於淡水區真理街的文化阿給的招牌與店內宣傳，都能看到滿滿周董元素。（圖／文化阿給臉書）

▲天王周杰倫學生時期的愛店「文化阿給」即將暫時熄燈！位於淡水區真理街的文化阿給，在地經營長達50年，不過今（30）日發出歇業消息。（圖／記者徐銘穗攝）

「文化阿給」重生還會有周董照片嗎？店家證實了

▲文化阿給招牌的「周杰倫套餐」就是阿給、魚丸湯、包子各一份，不久之後就會回歸。（圖／文化阿給臉書）

位於新北淡水的50年老店「文化阿給」今（30）日傳出即將熄燈，明（31）日起將賣完庫存食材後就歇業。對此，《NOWNEWS》也獨家專訪店家，證實未來，正式分家、互不干擾。位於淡水區真理街的文化阿給，在地經營長達50年，是許多老淡江人學生時期的回憶，天王周杰倫在讀高中時，就是店家的常客，成名之後店家更推出「周杰倫套餐」，將店內招牌的阿給、魚丸湯、包子合成一套推出，店內也掛上照片宣傳，更曾被周董點名，希望能換新的帥氣照片，讓店家再度聲名大噪。不過，今（30）日文化阿給突然宣布將在近期歇業，引發全台轟動，而且店家的臉書、IG社群也變成兩個不同，一度引起淡水人熱議。對此，「文化阿給」第三代張小姐接受《NOWNEWS》專訪，提到文化阿給是張家家族企業，第二代有三個兄弟姐共同經營，自己是大哥的二女兒。過去店內都是張大哥負責醬料跟送貨載貨，二姐負責燙冬粉、備阿給的量，張弟弟則是負責假日的阿給蒸煮跟煮辣醬還有一些店內清潔。不過，近期兩家人因為兩家人在經營上意見分歧，因此做出了分家經營決定，並將共用文化阿給這個名字，也對此，張小姐也表示：「」。至於未來新生的「文化阿給」還會掛上周董照片嗎？張小姐表示：張小姐也表示，未來新開的文化阿給也將有新的變化，「非常感謝顧客一直以來的光顧跟介紹！讓大家等待一下我們未來帶給大家更好更舒適的用餐環境跟動線！」