中天新聞台2020年因換照未過，遭到下架，移出第52台。國民黨立委羅智強等人提案修《衛星廣播電視法》，立法院院會今（30）日也在藍白聯手下，以60票比48票三讀通過，新法還適用訴訟中案件，讓中天新聞台有機會重返第52台。根據新法，「執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利；廢止許可註銷執照之行政處分經撤銷、廢止或因其他原因失其效力後，主管機關對於受評鑑人負回復原狀及頻道位置之義務。」此外，「本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件」。修法也明定，如原頻道已交由其他衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商使⽤，主管機關應召集相關業者協調適當之補救措施。駁回換照申請之⾏政處分經撤銷、廢⽌或因其他原因失其效⼒後，主管機關對於申請⼈負回復原狀及頻道位置之義務。經濟民主連合與媒體觀察團體28日開記者會，批評中天電視台是因為沒有通過「換照期末考」，NCC才決議不予換照，如今的修正案將期末考設定為以准予換照為原則，即是要將NCC換照審查權收回，為評鑑不合格的中天紅媒開啟綠色通道。民進黨立委陳培瑜今在院會發言時也說，媒體的威力等同武器，台灣民眾現在受到假訊息跟認知作戰的威脅，但國民黨卻要為中天量身打造修法開後門，要求國民黨的立委保證，《衛廣法》修法不會溯及適用中天電視案。