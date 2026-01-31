SEVENTEEN分隊CxM（又稱S.COUPS X MINGYU玟奎）即將來台開唱，4月25、26日一連2天站上高雄巨蛋舉辦《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》演唱會。官方同步公布完整售票時程，CARAT官方WEVERSE會員預購今（31）日中午12點正式開跑，一路開放至晚間11點59分，限時12小時僅在tixCraft拓元售票系統販售，《NOWNEWS今日新聞》也替CARAT們一次整理好WEVERSE會員購買流程、每人每場只能買1張，以及實名制相關規定等第一波搶票重點資訊。
CxM高雄演唱會時間+地點
演出時間：2026年4月25日（六）18：00
2026年4月26日（日）18：00
演出地點：高雄巨蛋
演出票價：6880、6280、5880、4880、3880、身障票3440、輪椅身障1940
售票日期：
會員登記時間：2026年1月09日（五）12：00 - 2026年1月11日（日）23：59
會員開賣時間：2026年1月31日（六）12：00～23：59
一般民眾售票：2026年2月01日（日）12：00
售票平台：tixCraft拓元售票系統（本次演出為全場實名制）
搶票網址：https://tixcraft.com/activity/detail/26_cxm
⚠️於拓元售票系統購票者，需先完成加入拓元售票系統會員及手機號碼驗證，驗證成功後才可開始購票，請提早完成手機驗證，以免影響購票（手機號碼僅限首次加入會員者需要驗證）。
CxM高雄演唱會WEVERSE購票流程
1.購票前，請先加入「tixCraft拓元售票系統」會員並完成手機號碼驗證。
2.點「立即購票」後，選擇需要購買的場次點選「立即訂購」 。
3.請輸入WEVERSE預購代碼／信用卡卡號的前Ｎ碼／該問題的答案
4.先選擇「電腦配位」或「自行選位」再點選購票區域。
5.電腦配位者：（1）選擇張數（2）輸入驗證碼（3）閱讀服務條款並於同意後勾選（4）確認張數
6.自行選位者，點選所需座位後按「確認座位」，再接續下一頁操作。
7.自行選位者：（1）輸入驗證碼（2）閱讀服務條款並於同意後勾選（3）確認張數。
8.選擇付款方式及配送方式，並在10分鐘內點選「下一步」 。
9.信用卡付款者，請在15分鐘內填寫信用卡資料並確認送出。
10.信用卡付款者，付款完成後交易狀態會改為「訂單成立」 。
11.ATM虛擬帳號付款者，請於繳款期限前完成匯款。
12.7-11 ibon取票者，取票資訊於取票開放日起，才會顯示在訂單查詢中。
圖片版解說流程：
https://static.tixcraft.com/file/docs/PurchasingProcedure_Q_CA_Dibon.pdf
CxM高雄演唱會限購張數
演出票券每人每場限購1張，一筆訂單上限1張，含官方會員優先購階段+一般售票階段之總購買數量。
舉例：若您在已經在官方預購階段購買1張4月25日的票券，您在一般售票將無法購買4月25日票券，但依然可購買4月26日的票券1張。
CxM高雄演唱會的WEVERSE優先購必讀規範
⚠️已經在WEVERSE APP上完成預購資格登記者，才能參加CARAT官方會員預購。您的CARAT Membership（GLOBAL）會員編號即為您的預購碼。（例：SC123456789）
⚠️CARAT Membership（GLOBAL）Pre-sale（WEVERSE）官方會員預購階段的座位為全區開放
⚠️搖滾區於會員預售及全面公售的兩天，如訂單尚未成立，結帳失敗或取消購票等原因導致訂單不成立，則該序號將依照原設定清票釋出。
⚠️為公平起見，搖滾區訂單成立後票面整隊序號不回溯，若申請退票，則該序號將失效作廢，之後購票者的序號將一直往後增加進行。
⚠️官方會員預購僅能保障會員優先購票順序之權益，無法保證序號一定優於一般售票，票券數量有限，售完為止。
⚠️本場演出預購和一般售票當天時，僅開放電腦自動配位，可選區但無法選位
CxM高雄演唱會實名制相關規定
1.演唱會開賣前幾日，務必完成拓元售票的會員註冊與認證，且務必「確認」會員相關資料是否正確及完整，有空格及缺字將影響您的入場，如有疑問請提早寄信聯繫拓元客服，請注意，切勿使用暱稱或他人資料。
2.每筆訂單票券，系統會自動帶入購票會員的姓名及證件字號，且不得修改。確認購票後，恕不提供修改票券姓名及證件字號。
3.一旦完成訂單，不接受任何理由要求修改、更正姓名，僅能於購票日後3天內提出退票申請，逾期無法受理。若事後發現姓名錯誤，請於購票後3天內提出退票申請，逾期無法受理。請務必於送出訂單前，再三確認入場者資料是否正確。
4.若發現票券姓名及證件字號與本人身份不符之情事，請於退票期間內辦理退票後重新購票，但退票後系統將自動釋出票券，故無法保證您一定購買得到票券。
5.演出當日於各驗票口，將會核對每張票券上印製的姓名及證件字號是否與持票者本人及其證件皆相符，請務必攜帶「票面姓名本人有效、且附照片之個人證件正本」（身分證、健保卡、駕照擇一，外國人請攜帶護照），非上述有效證件恕無法受理，現場工作人員確認無誤後方可入場，若證件非正本（含圖檔、照片、影本等）、證件無照片、姓名有誤、姓名處為空白或填寫其他資料、證件照片非本人等，包含但不限於上述者皆無法入場，亦無法提供任何其他方式驗證入場。請務必特別注意，以免影響您的入場權益
6.因本場次為全場實名制，為維護您的權益，請勿向他人購買本場次票券，屆時將無法入場。如未依規定進行購票，主辦單位將保留取消該筆訂單之權利。實名制票券，僅限票面姓名相符的持票者本人使用，故不得轉讓或轉售他人，若因此致使他人無法入場，請自負相關法律責任。
