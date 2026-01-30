我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園機場今（30）日首日實施「台日機場入境事先確認」作業，旅客在候機室就可以完成入境資料確認，大幅縮短在日本機場等候通關時間上午6時45分至下午2時30分，共執行IT236、IT256、BR118、IT714、CI194等5個航班，飛往函館、秋田、仙台、岡山及熊本等機場，共千名旅客作業順暢。自1月29日起至2月25日止，搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航，前往日本函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、高松、熊本、鹿兒島、神戶及大分等11個機場，合計15條航線、122個航班的旅客；適用對象為台灣出發至日本「短期滯在」（例如觀光、親人訪問及短期商務等停留期間90天以內者）之入境目的者，都可選擇參加。桃機公司表示，逢寒假出國人潮較多，建議旅客提前抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。至安檢線前，請先將水瓶倒空，電腦、平板及行動電源自隨身行李中取出，同時脫掉外套、帽子、皮帶，加快安檢流程；此外防風打火機、防狼噴霧劑等危安物品禁止攜帶，另請確認隨身行動電源或鋰電池無破損、膨脹等異常情形，並依航空公司規定妥善收納，確保旅途順遂。