▲熟女團體F40都是曾經歷人生低谷且事業有成的女性。左起為艾軒、關關、王宥忻、Cony。（圖／女神愛啪啪提供）

「財富女神」王宥忻與前夫翁承旭（翁總）攜手重生，不僅感情甜蜜復合，更在事業上大放異彩！今（30）日王宥忻帶領她組成的熟女團體「F40」亮相，包括王宥忻本身，還有關關、Cony 以及艾軒，皆是經歷過大風大浪的熟女。王宥忻更自爆選團標準之一是人生要經歷過驚濤駭浪才行。回顧過去，王宥忻和老公曾因投資失利慘賠，他們越挫越勇，創立新公司「女神愛啪啪」營收破2億元，希望透過自身經歷鼓勵更多女性。王宥忻表示，F40的選團標準就是要經歷過驚濤駭浪，成員們生意失敗、離婚、入獄等，並且現在已經能夠正視並解決這些問題，處於幸福的狀態。儘管過去曾跌入谷底，但王宥忻與翁總並未放棄。兩人攜手創立新公司「女神愛啪啪」，短短半年內營收便突破2億元。事業上的成功也讓兩人的感情更加甜蜜，王宥忻笑稱現在兩人互動充滿情趣，行房次數更是增加不少，甚至啪到睡著。翁總也自信表示：「啪到她暈倒。」。王宥忻希望透過F40的故事，鼓勵更多女性勇敢追愛、追求幸福。她認為，即使經歷過離婚、生意失敗等挫折，女性依然值得擁有幸福。F40自詡為「少婦時代」，意指雖然不再是青春少女，但依然擁有無限可能，甚至可以比少女更加精彩。F40未來計畫納入更多新血，只要符合「驚濤駭浪」的標準，並且願意正視人生問題、追求幸福的女性，都有機會加入。王宥忻希望能集結更多有故事的女性，共同傳遞幸福的能量，讓更多人相信，無論遭遇多大的困難，人生都有重來的機會。今日尾牙現場氣氛熱烈，王宥忻抽到了「與右手邊的人接吻」的挑戰，恰巧翁總就站在她右手邊，兩人當場大方接吻放閃，掀起活動高潮。針對F40成員皆為失婚婦女的特點，團員們也分享了對上一段婚姻的註解，呼籲若陷入困境，一定要下定決心斷捨離，才能開創嶄新人生。除了娛樂事業，王宥忻也展現精準的商業頭腦與愛心。她宣布今年將啟動「愛物王斷捨離公益協會」，推動「二手延續」、「公益共好」、「愛物惜福」及「斷捨離精神」四大理念，讓物品循環利用，把愛傳遞出去。