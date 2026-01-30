我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雲林農產插旗中東！高端超市驚現台灣味。（圖／雲林縣政府網站）

雲林縣政府近日成功攜手巴林知名高端連鎖通路「AL JAZIRA」超市，首度將雲林生鮮特色農產推向中東市場。縣長張麗善親自率隊抵達巴林，展開為期三天的試吃與展售活動。張麗善表示，此次合作不僅是「雲林良品」首次搶攻巴林高端消費市場，更象徵雲林農業在後疫情時代，正式布局中東國際通路，邁向全球化的關鍵一步。展售活動從1月29日至31日，在AL JAZIRA超市旗下三間分店舉行。張麗善向當地白領階級與國際客群推廣美生菜、五彩蘿蔔、芭樂等優質生鮮，並提供地瓜、雞精等加工品試吃。由於中東地區農耕條件受限，大多依賴進口，雲林農產的高品質，展現出國際競爭力，吸引眾多消費者關注。張麗善指出，雲林縣作為台灣農業重鎮，2018年起便積極推動農產品國際化，多年來足跡遍及星馬、日韓。此次透過「2026年波灣國際食品展」的契機，在駐巴林代表處大使陳龍錦的媒合支持下，讓一度因疫情中斷的台灣蔬果重返巴林主流通路。她強調，AL JAZIRA超市是巴林極具影響力的平台，選擇以高端管道切入，能讓雲林良品在國際農產競爭中脫穎而出。隨行業者與當地通路對此次合作高度肯定。宜捷威科技總經理林延蓉提到，雲林芭樂在去年試銷時便獲得高度評價，此次全面上架更具意義；AL JAZIRA超市執行長Abdul Hameed Dawani也表達對合作的期待。雲林農業處長魏勝德強調，未來持續輔導農民強化清真認證與包裝設計，以巴林為據點擴及其他市場，讓雲林良品成為國際信賴的優質品牌。