我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院院會今（30）日三讀通過《住宅法》修正案，現行條文規定，社宅應至少提供40%以上比率出租給經濟或社會弱勢者，修法後再增訂，應提供至少20%比率，出租給新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭。原本內政部在協商時，對20%比例有疑慮，不過今在立院表決時，綠委也同意修法，最終藍綠白以108票全數同意修法，連立法院長韓國瑜在台上都忍不住驚呼，「哇！反對0票！」除了新增20%的規定外，新法也規定，內政部應建置社宅登記平台，就供給區位、戶數需求、房型配比等，作為將來擬訂社宅興辦計畫的依據，得介接地方主管機關的社宅登記平台。此外，主管機關應定期蒐集、分析、公布住宅資訊，其中租賃住宅市場依其形態及屋齡區分「每坪」租金價格資訊，以中位數及分位數方式呈現，並以租金補貼、包租代管物件優先辦理。國民黨團對此發新聞稿說，為應對少子化國安危機，國民黨團積極主張並落實社會住宅應提供至少20%比率，優先出租給新婚2年內或育有未成年子女的家庭，讓年輕人「敢婚、願生、住得起」，減輕經濟壓力，讓社宅真正成為青年小家庭的堅強後盾。國民黨團表示，民進黨政府企圖以「包租代管」灌水社宅數量，今天的修法只是國會「落實居住正義」的起點，賴政府仍必須對「承諾興建社宅13萬戶」跳票，負起應有的政治責任。國民黨團說，居住正義不應只是執政者口號，未來將持續監督政府落實配套，守護全民居住正義，為打造更公平的居住環境而努力。