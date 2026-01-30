我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市長陳其邁出席分享高雄智慧防災經驗，強調應變機制與災害預防、重建、復興的重要性。(圖／高市府提供)

日本台灣交流協會與國立陽明交通大學合作於今(30)日舉辦「日台合作防災論壇 in 台灣高雄 2026」。高雄市長陳其邁在出席時分享高雄智慧防災經驗，指出城市間的交流、中央地方更緊密的合作，對於建立完整的應變機制與災害預防、重建、復興的重要性，期望透過論壇交流，激發想像與創新做法，增進人民安全與更多緊密合作的機會。今天的「日台合作防災論壇 in 台灣高雄 2026」邀請高雄市、台南市、熊本市、仙台市以及產業、學研界代表，進行專題演講和防災實務經驗交流，在談到全球極端氣候的挑戰越來越嚴峻，陳其邁表示，極端氣候挑戰越來越嚴峻，高雄近年除颱風更嚴重，也常伴隨複合性災害，日本在地震預防與城市復興更對台灣具參考價值。陳其邁分析說，台灣、日本的地理環境，探討城市治理的重要課題，並談到921地震重建條例係參考阪神大地震所做的防災跟制度規劃；隨著近年防災體系越來越完整，也透過各式資料、政府間的協調、災害重建累積經驗。陳其邁表示，日本在地震預防與城市復興，包括應變反應機制、制度的調整，對台灣具有參考價值。陳其邁也感謝奧正史所長、台日交流協會推動城市外交、科技外交、防災外交所做的努力，表達誠摯謝意，並祝福論壇順利圓滿。