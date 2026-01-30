我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金晨曬出事故當下滿臉都是血的照片。（圖／金晨 微博）

曾出演《乘風破浪的姐姐》、《慶餘年》獲得高人氣的中國女星金晨，近日被爆出去年駕車時肇事逃逸，還找助理出面頂罪的爭議，事件延燒一天後，金晨於今（30）日正式發聲，首度公開當時滿臉是血的傷勢照，還原事故全貌。金晨今日發表聲明，並曝光當時滿臉血跡、傷勢明顯的照片，她坦言，事故當下確實是由自己駕駛，起因是為了閃避突然衝到路上的小狗，緊急轉向後才不慎失控撞牆，並非酒駕或危險駕駛，而是突發狀況導致意外。至於外界質疑的「離開現場」行為，金晨解釋事故發生後，她臉部嚴重受傷、持續流血，狀況相當危急，因此由經紀人陪同第一時間送醫並進行縫合手術，並非刻意逃避責任，她也針對助理「頂罪」一事說明，當時現場混亂，助理因過度緊張，在向警方說明時才會誤稱自己是駕駛者，並非事前安排。金晨進一步表示，自己在術後恢復意識的第一時間，就要求助理聯繫保險公司撤銷理賠申請，所有責任與費用皆由她本人承擔，她強調，車輛損毀、公共設施與房屋圍牆的賠償都已經全數處理完畢，並向社會大眾致歉，表示未來會更加注意行車安全。回顧本起爭議，金晨事故發生於2025年3月16日下午，當時金晨駕駛一輛賓士越野車行經市區時，因為疏於觀察路況，撞上路邊警示牌與房屋圍牆，造成財物損壞，事故發生後，她與經紀人第一時間就離開現場，只剩助理徐長青留在當地處理後續事宜。真正引起爭議的是，引起事故的明明是金晨本人，不過助理當時卻向警方宣稱自己是駕駛者，試圖代為承擔責任，不過保險公司在理賠調查過程中調閱監視器畫面後，發現實際駕駛人並非助理，而是金晨本人，因此質疑涉及「頂包騙保」，並向警方報案。保險公司報案後，金晨方面主動聯繫，表示願意承擔事故損失、不走保險理賠流程，保險公司最終撤回相關案件，不過，事情仍然東窗事發，掀起巨大爭議。