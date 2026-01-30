我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周媛主帳號「黑白顛周媛」已經被平台方永久封殺。（圖／翻攝自周媛抖音）

▲周媛授課行為被有關當局批評違反社會良好風尚。（圖／翻攝自周媛抖音）

自封「中國性商教母」的網紅講師周媛，近來以線下授課時浮誇的肢體動作，搭配「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」、「是不是靈動了」等台詞爆紅，成為網路迷因，未料，她開設的提升女性魅力等課程，日前遭人檢舉教學具迷惑性、內容低俗等，繼抖音帳號被永久停權後，今（30）日確定遭當局立案調查，相關人員表示：「她這種行為有違社會良好風尚。」據陸媒《新黃河》報導，今天上午，湖南長沙雨花區市場監督管理局已經聯合公安、文化、網信等多個部門，成立工作專班，以違反《廣告法》對周媛的抖音主帳號「黑白顛周媛」進行立案調查，並責令其停止線上、線下的所有授課行為，後續將根據調查結果，對其主體公司進行相關查處。而對於「黑白顛周媛」立案案由是否真的違反《廣告法》，當局工作人員表示，目前還在調查中，後續將根據調查結果作出相應處理，不過工作人員說，周媛的行為剛在網路上引發討論時，當地有關部門已經關注到相關訊息，「她這種行為的話，還是有違社會良好風尚。」近50歲的周媛外貌保養得宜、舉手投足妖嬈迷人，風韻猶存，她長期開設教授「如何提升女性魅力和親密關係」、「伴侶的四大需求」、「反PUA心理學」等課程，其中不乏觸及性方面的話題，官網還販售情趣用品、醫美療程，因此被網友抨擊是「小三培訓班」、「物化女性、討好男性」、「內容具有煽動性、迷惑性且顛覆三官及傷風敗俗」。據陸媒《極目新聞》調查，周媛旗下的「黑白顛性商學苑」已經運作多年，課程等級劃分精細，基礎線上課一堂約新台幣4500元、教授肢體動作的實體課程一堂約2.2萬元。另外，還有高階的導師班，價格區間在13萬元至40萬元不等。報導指出，學院工作人員透露，線下參加過的學員已經累計超過上萬人，粗估撈金2400萬人民幣（約1.09億元台幣），最引發爭議的是40萬元的頂級課程，除了傳授技巧，還綑綁了醫美資源與「30%課程分潤」的直銷模式，讓學員在繳費後還能成為分銷商。這種將消費者直接轉化為賺錢工具的手法，被外界狠批為「完美收割機」。