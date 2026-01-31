藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前在台北文華東方酒店舉辦婚禮，席開70桌，演藝圈好友齊聚送祝福，然而婚禮落幕後，身為賓客之一的藝人嘻小瓜，卻遭到酸民攻擊「專門去蹭流量」，為此他22字回嗆：「我一個藝人都沒拍喔，只跟新人拍照，我要蹭誰啦。」

嘻小瓜出席喜宴　遭網友酸：去蹭流量的

嘻小瓜出席婚禮時包了6600元紅包，事後卻被部分網友拿出來放大檢視，認為以「藝人身分」又是在文華東方這樣的高檔場地，金額偏低，因此被酸是「全場最少」、「不夠意思」、「去蹭流量的。」為此嘻小瓜生氣親自回應：「我一個藝人都沒拍喔，只跟新人拍照，我要蹭誰啦。」表示自己只跟新人合照，完全不是蹭流量。

▲Lulu、陳漢典婚禮嘻小瓜包6600元！挨批全場包最少　怒反擊酸民（圖／嘻小瓜IG@kuakua_0629）
嘻小瓜強調不是貪便宜　只是單純不懂行情

面對排山倒海的質疑禮金數字聲音，嘻小瓜也不再沉默，親自出面回應，他坦言自己很少參加婚禮，對藝人圈的紅包行情並不熟悉，事前還透過AI查詢一般單人婚宴的包禮金額，得到的建議約落在3600元左右，最後他選擇翻倍、並取吉利數字包了6600元，自認已是能力範圍內的心意。

嘻小瓜也進一步提到，若是新人覺得金額不夠多，自己是非常願意補包的，事後已主動私訊Lulu說明來龍去脈，「Lu兒，我想要跟你說一聲，因為我真的很少參加婚禮也沒有問人該怎麼包費用，所以昨天發的那個搞笑影片有人說我費用不太適合，如果真的不適合，我願意再包給你們的，我怕被誤會是不懂禮儀，我也不是貪小便宜的人。」

資料來源：嘻小瓜Threads

