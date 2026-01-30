我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）男單準決賽上目前世界排名第一的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在歷經5小時27分鐘的馬拉松大戰後，最終在五盤大戰擊敗第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）。（圖／美聯社／達志影像）

2026年澳洲網球公開賽（Australian Open）男單準決賽上目前世界排名第一的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在歷經5小時27分鐘的馬拉松大戰後，最終以6：4、7：6（7：5）、6：7（3：7）、6：7（4：7）、7：5 擊敗第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）。艾卡拉茲不僅守住「五盤之王」的美名，更寫下多項網壇神蹟，強勢挺進澳網決賽。值得一提的是，落敗的茲維列夫在比賽進行中曾對著大會主審咆哮，質疑艾卡拉茲在第三節末段申請的「醫療暫停」違規。現年22歲的艾卡拉茲原先領先兩局，卻在第三盤末段出現右腿不適，移動能力嚴重受限，讓茲維列夫連扳兩盤進入決勝局。然而，艾卡拉茲在第五盤展現強大韌性，上演「絕地大大反攻」，奪下他近15場五盤大戰中的第14勝。此勝過後，艾卡拉茲成為公開賽時代以來，達成「四大滿貫賽皆闖入決賽」最年輕的男單選手，打破了傳奇庫瑞爾（Jim Courier）保持了33年的紀錄。若能順利奪冠，他更將超越 巴奇（Don Budge）與納達爾（Rafael Nadal），成為史上最年輕完成「生涯全滿貫」的球員。值得一提的是，落敗的茲維列夫在比賽進行中曾對著大會主審咆哮，質疑艾卡拉茲在第三節末段申請的「醫療暫停」違規。茲維列夫認為艾卡拉茲當時明顯是抽筋，而非結構性傷勢，而根據規則，單純抽筋是不能申請暫停治療的。當時茲維列夫就以德語向賽事監督埃格利（Andreas Egli）抗議：「他那是抽筋！這絕對是胡扯（Absolute Bull****）！」甚至質疑大會偏袒頂尖球星，「這簡直難以置信，你們就是在保護他們。」挺進決賽後，艾卡拉茲被問及如何在右腿不適的情況下完成這場「絕地逃生」，他堅定地表示：「就是相信，始終相信。我總是說，無論發生什麼，你都必須相信自己。無論你正陷入什麼樣的掙扎、無論你經歷過什麼、無論任何事，你仍要始終相信自己。」艾卡拉茲坦言，這場馬拉松大戰是他人生中最大的體能考驗之一：「我在第三盤中段陷入了掙扎。你知道的，這是我短暫職業生涯中打過最累的比賽之一。我以前經歷過這種比賽，所以我知道自己必須做什麼。我必須把我的心投入到比賽中。」年僅22歲的艾卡拉茲，在決戰時刻展現出超越年齡的成熟，他對自己的表現感到無比自豪：「我想我做到了。我戰鬥到了最後一個球。我知道我會擁有屬於我的機會。我對自己、對我奮鬥的方式，以及我在第五盤反擊的方式感到非常自豪。」艾卡拉茲的決賽對手將是衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）與喬科維奇（Novak Djokovic）之間的勝者。若決賽上演「艾卡拉茲對決辛納」，這對「新生代雙雄」將成為史上第三對在四大滿貫決賽都交手過的傳奇組合。